Tenis: Wimbledon
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın ikinci gününde, tek erkekler ve kadınlarda favori tenisçiler zorlanmadan ikinci tura yükseldi.
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın ikinci gününde, tek erkekler ve kadınlarda favori tenisçiler zorlanmadan ikinci tura yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın ikinci gününde, tek erkekler ve kadınlar kategorilerinde maçlar tamamlandı.
Tek erkeklerde dünya 2 numarası Novak Djokovic ve kariyerinde 7 Wimbledon şampiyonluğu bulunan 3 numaralı seribaşı Roger Federer, rakiplerinin sakatlık nedeniyle ikinci sette oyundan çekilmesinin ardından tur atladı. Sırp Djokovic, Kazak tenisçi Martin Klizan önünde, İsviçreli Federer de Ukraynalı Alexandr Dolgopolov karşısında setlerde 1-0 öndeyken rakiplerinin maçtan çekilmesiyle ikinci tura adını yazdırdı.
Kerber ve Pliskova yoluna devam etti
Tek kadınlarda dünya 1 numarası Angelique Kerber ve 3 numaralı seribaşı Karolina Pliskova zorlanmadan ikinci tura kaldı. Alman tenisçi Kerber, ABD'li Irina Falconi karşısında, Çek Pliskova ise Rus Evgeniya Rodina önünde 2-0 galip gelerek tur atladı.
Üçüncü günün programı
Wimbledon'da yarın başlayacak ikinci tur maçlarında erkeklerin 1 numaralı seribaşı Andy Murray ile Alman Dustin Brown ve 4 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal ile ABD'li Donald Young karşılaşacak.
Kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Romanyalı Simona Halep ile Brezilyalı Beatriz Haddad Maia, 4 numaralı seribaşı Ukraynalı Karolina Elina Svitolina ile İtalyan Francesca Schiavone maça çıkacak.
Günün sonuçları
Seribaşı listesinde ilk 20'de bulunan tenisçilerin oynadığı maçlar şöyle sonuçlandı:
Kadınlar:
Angelique Kerber (Almanya) (1) - Irina Falconi (ABD): 2-0 (6-4, 6-4)
Karolina Pliskova (Çekya) (3) - Evgeniya Rodina (Rusya): 2-0 (6-1, 6-4)
Caroline Wozniacki (Danimarka) (5) - Timea Babos (Macaristan): 2-1 (6-4, 4-6, 6-1)
Svetlana Kuznetsova (Rusya) (7) - Ons Jabeur (Tunus): 2-0 (6-3, 6-2)
Agnieszka Radwanska (Polonya) (9) - Jelena Jankovic (Sırbistan): 2-0 (7-6, 6-0)
Kristina Mladenovic (Fransa) (12) - Pauline Parmentier (Fransa): 2-0 (6-1, 6-3)
Garbine Muguruza (İspanya) (14) - Ekaterina Alexandrova (Rusya): 2-0 (6-2, 6-4)
Arina Rodionova (Avustralya) - Anastasia Pavlyuchenkova (Rusya) (16): 2-1 (3-6, 7-6, 9-7)
Timea Bacsinszky (İsviçre) (19) - Monica Puig (Porto Riko): 2-1 (6-1, 3-6, 6-0)
Petra Martic (Hırvatistan) - Daria Gavrilova (Avustralya) (20): 2-1 (6-4, 2-6, 10-8)
Erkekler:
Novak Djokovic (Sırbistan) (2) - Martin Klizan (Slovakya): 3-0 (6-2, 2-0, Klizan maçtan çekildi)
Roger Federer (İsviçre) (3) - Alexandr Dolgopolov (Ukrayna): 3-0 (6-3, 3-0, Dolgopolov maçtan çekildi)
Milos Raonic (Kanada) (6) - Jan-Lennard Struff (Almanya): 3-0 (7-6, 6-2, 7-6)
Dominic Thiem (Avusturya) (8) - Vasek Pospisil (Kanada): 3-0 (6-4, 6-4, 6-3)
Alexander Zverev (Almanya) (10) - Evgeny Donskoy (Rusya): 3-0 (6-4, 7-6, 6-3)
Tomas Berdych (Çekya) (11) - Jeremy Chardy (Fransa): 3-1 (6-3, 3-6, 7-6, 6-4)
Grigor Dimitrov (Bulgaristan) (13) - Diego Schwartzman (Arjantin): 3-0 (7-6, 6-2, 6-2)
Gael Monfils (Fransa) (15) - Daniel Brands (Almanya): 3-0 (6-3, 7-5, 6-4)
Jack Sock (ABD) (17) - Christian Garin (Şili): 3-1 (6-3, 4-6, 7-6, 6-3)
Adrian Mannarino (Fransa) - Feliciano Lopez (İspanya) (19): 3-0 (5-7, 6-1, 6-1, 4-3, Lopez maçtan çekildi)