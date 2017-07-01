Tenis: ATP World Tour 250 Antalya Turnuvası

ATP World Tour 250 kapsamındaki Antalya Open Uluslararası Tenis Turnuvası, tek erkekler final müsabakası ile sona erdi.



Türkiye Tenis Federasyonunun katkılarıyla Türk Ekonomi Bankasının (TEB) ana sponsorluğunda Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Oteli'nin çim kortlarında düzenlenen turnuvanın son gününde, tek erkekler kategorisinde ana tabloda final karşılaşması yapıldı.



Finalde Japon tenisçi Yuichi Sugita ile Fransız tenisçi Adrian Mannarino karşılaştı.



Birinci seti 6-1 kazanan Sugita, ikinci seti de 7-6 aldı ve turnuvanın şampiyonu oldu. Japon tenisçi aynı zamanda turnuvanın birincisine ayrılan 78 bin 270 avro para ödülünün de sahibi oldu.



Final müsabakası sonunda ödül töreni düzenlendi.



Japon tenisçi Yuichi Sugita'ya ödülünü Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Özekinci ve Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Marka ve İletişim Direktörü Zeynep Demirkol birlikte verdi.



İkinci olan Fransız tenisçi Adrian Mannarino ise ödülünü Antalya Vali Yardımcısı Salih Gürhan ile Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya'dan aldı.



Ödül töreninde teşekkür konuşması yapan Sugita, "Hayatımın en duygusal anıydı. Kariyerimin ilk ATP yarı finalinden sonra ilk finali ve ilk şampiyonluğumu Antalya'da elde ettim. Antalya'yı çok sevdim, bir çok ilki burada yaşadım. Seneye tekrar geleceğim." dedi.



Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ise turnuvada emeği geçen ve sponsor olan firmalara teşekkür etti.