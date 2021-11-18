Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

İLKADIM, SAMSUN (Habermetre) - Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüzün 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında yer alan tüm bireylerin kapsayıcı ve nitelikli eğitime erişiminin sağlanması amacı doğrultusunda, erken çocukluk eğitiminde eğitime erişim oranlarının arttırılması ve 5 yaş grubunda eğitime erişimin %100'e ulaşılması hedefleri doğrultusunda oluşturulan "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" kapsamında 18/11/2021 tarihinde İlkadım İlçesi Osman Gazi İmam Hatip Ortaokulunda Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Songül Koçer, İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Yiğit, Temel Eğitim, İnşaat Emlak, Destek Hizmetleri ve İnsan Kaynakları Yönetiminden sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri ile 17 İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve sorumlu Şube Müdürleri katıldı. Toplantıda Proje ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı, okul öncesi çağındaki çocukların il-ilçe bazlı okullaşma oranları, derslik ihtiyaçları ve il-ilçe düzeyinde yapılan planlama ve çalışmalar değerlendirildi

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