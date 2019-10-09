Televizyon izleme süresi her geçen yıl azalıyor

09.10.2019 10:02

Kitle iletişim araçları içerisinde 1930'lu yıllardan itibaren popülerliğini koruyan ancak son yıllarda tahtı sosyal medya tarafından sallanan televizyonların, izlenme süreleri her geçen yıl azalıyor. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan 'Televizyon İzleme Eğilimleri' araştırmasında, 2006 yılından 2018 yılına kadar uzanan zaman diliminde, günlük ortalama televizyon izleme oranlarının her geçen yıl düştüğü gözlendi.



Medya takip kurumu Ajans Press, RTÜK tarafından yapılan araştırmayı inceledi. 2006 yılında ortalama günlük televizyon izleme süresi 308 dakika olan Türkiye'de, 2009 yılında 263 dakika, 2012 yılında 234 dakika, geçen yıl ise 214 dakika günlük ortalama televizyon izlendi. En çok izlenen program türünün haberler ve yerli diziler olduğu gözlenirken, kadınların haber ve dizi, erkeklerin ise spor ve açık oturum programlarını daha fazla izlediği belirlendi. Akıllı telefonların yaşantımızın bir parçası olmasıyla beraber, televizyonlar da bu cihazların içine taşındı. Özellikle 15-24 yaş arası gençlerin büyük bir çoğunluğu televizyonu akıllı cihazlarından izliyor. Ayrıca yaş ortalamasıyla televizyon izleme süresinin doğru orantılı olduğu belirlenirken, eğitim düzeyi arttıkça da televizyon izlenen gün sayısının azaldığı görüldü.



Televizyon mu sosyal medya mı?



ITS Medya ve Ajans Press tarafından yapılan medya incelemesine göre ise sosyal medya ve televizyon mecralarının medya karnesi de belli oldu. 2015 yılından itibaren yazılı basın mecralarının taranarak incelemeye dahil edildiği araştırmada, gazete ve dergilerde en çok sosyal medya anahtar kelimesi kullanıldı. 2015 yılından günümüze kadar 554 bin 43 adet sosyal medya geçen haber tespit edilirken, televizyon geçen haber sayısı ise 365 bin 505 olarak kayıtlara geçti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA