Telegram kimin, sahibi kim? Telegram hangi ülkenin markasıdır? Telegram Rusya'ya mı ait? Telegram'ı ilk kim kurdu?

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TELEGRAM NEDİR?

Telegram, güvenli anlık çevrimiçi mesajlaşma uygulamasıdır. Rus programcı Pavel Durov tarafından kurulmuştur. Telegram hem mobil hem de masaüstünde çalışabilmektedir. Ağustos 2013'de kurulmuştur. Whatsapp benzeri bir uygulamadır. Kullanıcılar Telegram ile birbirlerine fotoğraf, ses kaydı, video vb. dosyalar gönderebilmektedir. Dosya paylaşım sınırı 2 GB'a kadar olmaktadır. Telegram 2021 Ocak ayında toplamda 500 milyon aktif kullanıcıya erişmiştir. Telegram'ın en büyük özelliği bilgi paylaşımı yapmamasıdır. Telegram bilgilerinin hükümetler dahil olmak üzere hiçbir kişiyle paylaşılmadığı söylenilmektedir.

TELEGRAM KİMİN? TELEGRAM SAHİBİ KİM?

Telegram Rus programcı Pavel Durov tarafından oluşturulmuştur. Yani Telegram'ın sahibi Pavel Durov'dur diyebiliriz. Bunun yanı sıra Telegram'ın geliştiricileri Nikolai Durov, Pavel Durov ve Axel Neff olmak üzere 3 kişidir. Telegram ilk olarak 2013 Ağustos'ta yayınlanmıştır. Telegram Android, iOS, Windows Phone, Windows, Linux ve OS X işletim sistemlerinde çalışabilmektedir. Dünyanın birçok ülkesinden erişim sağlanabiliyor.

Telegram sahibi kimdir : Pavel Durov

Telegram geliştiricileri kimler : Nikolai Durov, Pavel Durov ve Axel Neff

Telegram ne zaman kuruldu :2013 Ağustos ayı

Telegram ilk kim kurdu : Pavel Durov

Ek olarak bazı kaynaklarda Pavel Durov ve kardeşi Nikolai Durov Telegram'ı ortak kurmuşlardır. Fakat çoğu kaynakta ilk olarak Pavel Durov'un ismi geçmektedir. Ama ikili kardeş olduğundan dolayı ortak kurucu olarak kabul ediliyorlar. Ayrıca iki kardeş önceleri VK sitesinin sahibi ve kurucusuydular. Sonradan en çok kullanılan mesajlaşma servislerinden olan Telegram'ı kurmuşlardır.

TELEGRAM HANGİ ÜLKENİN MARKASIDIR?

Telegram geliştirici ekibi Dubai'de yer almaktadır. Uygulamanın kurucuları Pavel Durov ve Nikolai Durov kardeşler Rus olduğundan dolayı uygulama Rus markasıdır diye de biliniyor.

Aslında uygulamanın ilk çıkış yeri Rusya - St. Petersburg olarak bilinmektedir. Fakat sonradan Rusya'daki bilişim gelişmeleri nedeniyle Telegram ekibi ülkeden ayrılmak zorunda kalmıştır. Telegram'ın ana merkezi Dubai'de yer alıyor. Fakat dünyanın birçok ülkesinde ofisi ve binaları da bulunmaktadır.

TELEGRAM'IN WHATSAPP'TAN FARKI NEDİR? HANGİSİ DAHA İYİ?

Telegram'ın en büyük özelliği video, resim, ses kaydı vb. dosyaların 2 GB'a kadar sınırsız şekilde gönderilebilmesidir. Ayrıca bu verileri saklamak istemeyenler bulut sisteminde sınırsız saklayabiliyorlar. Whatsapp'ta ise dosya gönderim boyutu ilk başlarda 16 MB idi. Sonradan 100 MB'a çıkartılmıştı. Bu bakımdan Telegram daha iyidir diyebiliriz. Lakin sadelik ve kullanış açısından Whatsapp bir tık daha iyidir. Hem dünya çapında 1 milyar indirmeyi geçmesi hem de reklamsız olması Whatsapp'ı daha da kullanışlı hale getirmektedir. Son zamanlarda Telegram'a geçişler artmaya başlasa da şuanda dünya üzerinde Whatsapp'ın aktif kullanıcı sayısı daha fazladır.

TELEGRAM HANGİ ÜLKELERDE ERİŞİMİ ENGELLİDİR?

Telegram'ın bazı ülkelerde erişimi engellidir. Bu ülkelerin başında Rusya geliyordu. Fakat 2020 yılında Telegram üzerindeki yasağın kaldırıldığı duyurulmuştu. Bunun yanı sıra Telegram'ın erişime engelli olduğu ülkeler şu şekilde; Azerbaycan, Bahreyn, Belarus, Çin, Endonezya, Hindistan, İran, Pakistan ve Tayland'dır.