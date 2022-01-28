Telegram çöktü mü? 28 Ocak Telegram neden açılmıyor, mesaj neden gitmiyor? Telegram'da sorun mu var?

Telegram çöktü mü? Birçok kişinin Whatsapp'ın yerine tercih etmeye başladığı ve kullanımı çok yüksek sayılara ulaşılan Telegram'da yaşanan aksaklık ile ilgili birçok kullanıcı "Telegram çöktü mü? Telegram neden açılmıyor? Telegram'da sorun mu var? Telegram'da mesaj neden gitmiyor? Telegram paylaşım yapamıyorum?" gibi soruların cevaplarını araştırmakta. Telegram'da yaşanan aksaklık ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

TELEGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Akşam saatlerinde yaşanan aksaklık ve yüklemeler Telegram'da yaşanan yoğunluktan dolayı meydana gelmekte. Ayrıca zayıf bağlantı nedeniyle de problemler yaşanmakta.

TELEGRAM SORUN ÇÖZÜMÜ!

Telegram'da fotoğrafların yüklenememesi ya da gönderimlerde aksaklık olması genellikle telefon hafızasının dolu olmasından dolayı kaynaklanmakta. İşlemlere başlamadan önce yeterli hafızanızın olup, olmadığını kontrol ediniz.

Bir diğer yüklenme problemi ise internet kaynaklı olmakta. İnternetinizin iyi çektiğinden, tarife aşımından dolayı hattınızın kısıtlanmadığından ve internetinizin açık olduğunu kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Telegram'ın yaşanan problemlere çözümler şu şekildedir;

Telegram uygulamasının sürümünü kontrol ediniz ve yeni sürümü varsa update ediniz.

Güncel sürüme sahipseniz ve uygulamada problem yaşıyorsanız. Uygulamayı kaldırınız ve ardından telefonunuzu yeniden başlatınız. Yeniden başlatma sonrası telefonunuzun uygulama marketinden sürümünüze uygun Telegram uygulamasını yükleyiniz.

Uygulamada yaşanan problemler telefon sürümünüzden kaynaklanıyorsa uygun sürümü bulup, tekrar deneyiniz.

UYGULAMA NEDEN AÇILMIYOR?

Telegram'da yaşanan bağlantı sorunu nedeniyle mesajlar bildirim olarak gelse bile uygulamada açılmıyor olabilir.

Telegram Messenger açıklaması:

"Doğu Avrupa'daki bazı kullanıcılarımız son 45 dakika içinde bağlantı sorunları yaşamış olabilir. Şimdi her şey yolunda olmalı, rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Görünüşe göre Avrupa'da ve dünyanın başka yerlerinde birkaç bireysel kullanıcı için bazı sorunlar hala devam ediyor. Herkesi tekrar çevrimiçi hale getirmek için çalışıyoruz, bekleyin!"

TELEGRAM NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Whatsapp'a rakip olarak kurulan anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, her geçen gün kullanıcı sayısını artırıyor. Son dönemde Whatsapp'ın en büyük rakibi olarak ortaya çıkan ve şimdiden milyonlarca kullanıcı sayısına ulaşan Telegram, büyümesini her geçen gün sürdürerek, daha çok insana ulaşıyor. Rus programcısı Pavel Durov tarafından oluşturulan Telegram, çoklu platform desteği sunan, oldukça güvenli anlık sesli ve görüntülü mesajlaşma servisidir. Ağustos 2013'te kurulan Telegram ücretsiz olarak hem mobil hem de masaüstü sistemleri ile kullanıcılarına hizmet veriyor.

TELEGRAM'IN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

- Gizli sohbet imkanı sunar. Sunduğu teknoloji sayesinde Telegram bile mesajlarınızı göremez.

- Telefon numarası ile kayıt olunur. Ancak telefon numarası verilmeden kullanıcı adı ile görüşme yapılabilir.

- Bulut tabanlı mesajlaşma özelliği ile her platform saniyeler içerisinde karşınıza gelir, içerik eşleştirilir.

- Görüntülü ve sesli mesaj seçeneği vardır.

- Mesajın Telegram dahil, üçüncü taraflara iletilmesi engellidir.

- Kendini belirli bir süre sonra yok eden mesaj özelliği vardır. Bu mesajlar belirlenen sürenin bitiminde gönderici ve alıcı cihazlardan otomotik silinir.

- Son görülme özelliği kapatılabilir.

- Masaüstü uygulaması seçeneğiyle de kullanılabilir.

- Ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişiye bildirim gönderilir.

TELEGRAM NASIL İNDİRİLİR?

Haber leşme uygulaması olan Telegram, iOS cihazlara APP Store; Android cihazlara Google Play üzerinden ücretsiz bir şekilde indirilebilir.

TELEGRAM NE KADAR GÜVENLİ?

Telegram uygulaması, WhatsApp ve Line gibi kitlesel pazar mesajlaşma uygulamalarından daha güvenlidir. Güvenliği zayıf bağlantılarda yüksek hızlı teslimat ve güvenilirlikle uyumlu hale getirmek için zamana göre test edilmiş algoritmalar üzerine inşa edilen MTProto protokolüne (açıklamaya ve gelişmiş SSS'ye bakın) dayanıyor. Protokolümüzün ve istemcilerimizin güvenliğini artırmak için sürekli olarak toplulukla çalışıyor.

TELEGRAM MASAÜSTÜ UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Nikolai ve Pavel Durov tarafından geliştirilen bulut bazlı anlık şifreli mesajlaşma hizmeti artık masaüstü bilgisayarlarda da kullanılabilecek. Whatsapp'a rakip olarak 3 sene önce yayımlanan uygulama, Facebook'un Whatsapp'ı satın almasının ardından kimi internet kullanıcılarının tepkilerini yöneltmek amacıyla tercih edilerek ilk popülerliğini kazanmıştı.

Güvenlik anlamında şifreleme sisteminin kalitesiyle bilinen Telegram uygulaması Windows işletim sistemine sahip telefonlardaki güncellemenin ardından kişisel masaüstü bilgisayarlarda da web üzerinden kullanılabilecek. Uygulamayı Windows Store'dan indirmek mümkün.

Telegram ile Windows'ta grup sohbeti ve multimedya paylaşımı yapma özelliklerinin yanı sıra, rehbere kayıtlı maksimum 100 kişiye de yayın göndermeye imkân veriyor. Yazılım ayrıca, Windowsn 10'daki Cartona ve canlı kutucuk ile bütünleşik çalışabilmesinin avantajlarını da değerlendiriyor.

Böylelikle cihaz senkronizasyonu ya da değişimlerinde konuşmaların kaybolmasının önüne geçiliyor. Şifreleme uçtan uca yapıldığı güvenlik düzeyi de son derece yüksek.

S: Telegram'ın WhatsApp'tan farkı nedir?

Telegram, WhatsApp'ın aksine kesintisiz eşitmeye sahip bulut tabanlı bir mesajlaşma aracıdır. Sonuç olarak, mesajlarınıza tabletler ve bilgisayarlar da dahil olmak üzere aynı anda birkaç cihazdan erişebilir ve her biri 2 GB'a kadar sınırsız sayıda fotoğraf, video ve dosya (belge, zip, mp3 vb.) paylaşabilirsiniz. Ve tüm bu verileri cihazınızda saklamak istemiyorsanız, her zaman bulutta saklayabilirsiniz.

Telegram, çoklu veri merkezi altyapımız ve şifrelememiz sayesinde çok daha hızlı ve güvenlidir. Üstelik Telegram'da özel mesajlaşma ücretsizdir ve ücretsiz kalacaktır. Sonsuza kadar reklam yok, abonelik ücreti yok.

API'miz açıktır ve geliştiricilerin kendi Telegram uygulamalarını oluşturmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca, herkesin Telegram için özel araçlar oluşturmasına, herhangi bir hizmeti entegre etmesine ve hatta dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılardan ödemeleri kabul etmesine olanak tanıyan geliştiriciler için bir Bot API platformuna da sahibiz.

S: Telegram kaç yaşında?

iOS için Telegram, 14 Ağustos 2013 tarihinde yayınlandı. Android için Telegram'ın alfa sürümü 20 Ekim 2013'te resmen yayınlandı. Telegram'ın açık platformunu kullanan bağımsız geliştiriciler tarafından oluşturulan sayısı giderek artan Telegram istemcisi ortaya çıkıyor.

S: Hangi cihazlarda kullanabilirim?

Telegram'ı akıllı telefonlarda, tabletlerde ve hatta bilgisayarlarda kullanabilirsiniz. iOS (6 ve üstü), Android (4.1 ve üstü) ve Windows Phone için uygulamalarımız var. Telegram'ın web sürümünü de kullanabilir veya Windows, macOS ve Linux için masaüstü uygulamalarımızdan birini yükleyebilirsiniz.

Telegram'da istediğiniz kadar cihazdan aynı anda oturum açabilirsiniz. Her yerde oturum açmak için sadece ana cep telefonu numaranızı kullananın.

Diğer platformlar için kendi uygulamanızı oluşturmak istiyorsanız, API'miz geliştiricilere açıktır.

S: Telegram'ın arkasındaki insanlar kim?

Telegram, Pavel Durov ve Nikolay tarafından desteklenmektedir. Pavel, Telegram'ı maddi ve ideolojik olarak desteklerken, Nikolay'ın teknolojik olarak destekliyor. Telegram'ı mümkün kılmak için Nikolay, birden fazla veri merkeziyle çalışmak için açık, güvenli ve optimize edilmiş benzersiz bir özel veri protokolü geliştirdi. Sonuç olarak, Telegram herhangi bir ağda güvenliği, güvenilirliği ve hızı birleştirir.

S: Telegram'ın temeli nerede?

Telegram'ın geliştirici ekibi Dubai'de yaşıyor.

Telegram'ın arkasındaki geliştiricilerin çoğu, daha önce görülmemiş sayıda yetenekli mühendisiyle ünlü olan St. Petersburg'dan geliyor. Telegram ekibi, yerel bilişim düzenlemeleri nedeniyle Rusya'dan ayrılmak zorunda kaldı ve Berlin, Londra ve Singapur da dahil olmak üzere bir dizi yeri üs olarak denedi.

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