Telefonla organize olan çocuklar hocalarına sürpriz yaptı
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Telefonla organize olan çocuklar hocalarına sürpriz yaptı

Telefonla organize olan çocuklar hocalarına sürpriz yaptı Sokağa çıkma izinlerini hocalarının yanına giderek geçirdiler Yeni tip korona virüs nedeniyle uzun süredir dışarı çıkamayan çocuklar, futbol okulu hocalarına sürpriz yaptı.

28.05.2020 09:16 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:21

Telefonla organize olan çocuklar hocalarına sürpriz yaptı

Sokağa çıkma izinlerini hocalarının yanına giderek geçirdiler

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs nedeniyle uzun süredir dışarı çıkamayan çocuklar, futbol okulu hocalarına sürpriz yaptı. Telefonda organize olan çocuklar, sokağa çıkma izinlerini hocalarının yanına giderek kullandı.

Yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında çocukların dışarı çıkma kısıtlaması nedeniyle uzun süredir hocalarını görmeyen küçük sporcular telefonla organize olarak hocalarına sürpriz yaptı. Korona virüs önlemleri kapsamında uzun süredir kapalı olan spor okulunun öğrencileri telefonla organize oldu. Telefonla birbirlerini arayarak toplanan yaklaşık 20 öğrenci spor hocalarını görmek için okulda toplandı. Maske takan ve sosyal mesafe kuralına uyan çocuklar hocaları ile hasret giderdi.

"Çocukları çok özledim"

Çocukları çok özlediğini söyleyen olimpik futbol okulu hocası Suat Şahin, "Çocukları çok özledim. Bu çocukla gelecekte Türkiye'nin profesyonelleri olacaklar. Profesyonel takımlarında oynayacaklar. Ben de sporcuların hepsini özledim. Bunlarda buldukları her fırsatta bizi ziyarete geliyorlar. Futbolu bende çok özledim. Ama bunları da anlamak gerekir daha çok küçükler, kanları kaynıyor. Biran önce oynamak istiyorlar. Yaklaşık 80 gündür içerideler. Bu üçüncü Çarşamba, 3-4 saatlik izinler yeterli olmuyor bunlar için. İnşallah bu günler biter. Gördüğünüz gibi en ufak fırsatta bize koşuyorlar" dedi.

"Hocamıza sürpriz yapmak istedik"

Uzun süredir hocalarını göremediklerini söyleyen Barış Sınar, "Hocamızı özledik. Ona sürpriz yapmak istedik" diye konuştu.

Telefonda organize olduklarını söyleyen Kerem Turan, "Arkadaşlarımla telefonla konuştuk. Buraya geldik" ifadelerini kullandı. Uzun süredir dışarı çıkamadıklarını söyleyen Ömer Faruk Cengiz, "Uzun zamandır sokağa çıkamıyoruz. Hocamızı özlemiştik. Ona sürpriz yapmak istedik" dedi.

Hocalarını özledikleri için bu yağmurlu günde futbol okuluna geldiklerini söyleyen Toprak Kök ise, "Hocamızı çok özledik. Onu görmek için buraya geldik" şeklinde konuştu.

Telefonla organize olan çocuklar hocalarına sürpriz yaptı

Kaynak: İHA

Manşet

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