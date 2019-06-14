Telef olan ineğine ağlayan çiftçiye Haluk Leven'ten yardım eli

Telef olan ineğine ağlayan çiftçiye Haluk Leven'ten yardım eli

RİZE'de ırmakta boğulan ineğine sarılıp gözyaşı döken çiftçi Kenan Aydın için ünlü şarkıcı Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı AHBAP, harekete geçti. İneği telef olan çiftçiye 2 inek verilecek.

Rize'de ırmakta boğulan ineğine sarılıp gözyaşı döken çiftçi Kenan Aydın için ünlü şarkıcı Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP), harekete geçti. Haluk Levent, sosyal medya hesabından çiftçi Aydın'a 2 inek verecek hayırsever bulunduğunu duyurarak, 'Trabzon AHBAP' ekibini görevlendirdi.

HAYVANINA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

İkizdere Ovit Yaylası'nda çiftçi Kenan Aydın, sürüden kaybolduğunu fark ettiği ineğini bulmak için çevreyi aramaya başladı. Ancak sonuç alamadı. Havanın kararmasıyla aramasını sonlandırıp köye dönen Aydın, yeniden geldiği bölgede köylülerin de eşliğinde arama çalışmasına devam etti. Yapılan aramada, kayıp inek, yayladan geçen ırmak içinde bulundu. Dengesini kaybederek su içtiği ırmakta boğulduğu tespit edilen ineğini gören, Kenan Aydın, telef olan hayvanına sarılarak, gözyaşı döktü. Köy sakinlerince cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

AHBAP HAREKETE GEÇTİ

Pek çok sosyal medya kullanıcısının mesajlarıyla üzüntüsüne ortak olduğu Kenan Aydın için ünlü sanatçı Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı AHBAP harekete geçti. Levent, sosyal medya hesabından 'Abimize iki inek verecek hayırsever bulduk' paylaşımında bulundu. Trabzon AHBAP ekibine çağrı yapan Levent, paylaşımında "Trabzon Ahbap ! Rize'ye gidelim, abimize 2 inek verecek hayırsever bulduk. Haydi çocuklar" dedi.

KAYMAKAMDAN ZİYARET

İkizdere Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan da, çiftçi Kenan Aydın'ı Ovit'teki yayla evinde ziyaret ederek, mağduriyeti için gerekenin yapılacağını söyledi.

Kaynak: DHA
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