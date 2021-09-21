TEL ABYAD - Tel Abyad'daki Kürt, Arap, Türkmen ve Hristiyan topluluklar asırlardır kardeşçe yaşıyor - Haberler
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TEL ABYAD - Tel Abyad'daki Kürt, Arap, Türkmen ve Hristiyan topluluklar asırlardır kardeşçe yaşıyor

AA / Bekir Kasım - Haberler | Güncel

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesi, asırlardır bir arada kardeşçe ve barış içerisinde yaşayan Kürt, Arap, Türkmen ve Hristiyan toplulukların buluşma noktası oldu.

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesi, asırlardır bir arada kardeşçe ve barış içerisinde yaşayan Kürt, Arap, Türkmen ve Hristiyan toplulukların buluşma noktası oldu.

Rakka iline bağlı Tel Abyad ilçesinde yaşayan Kürt, Arap, Türkmen ve Hristiyanlar, 11. yılına giren Suriye'deki iç savaşa rağmen saygı ve sevgi içerisinde yaşıyor.

Terörden kurtarılan Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde kurulan yerel meclisler, bölge halkını temsil eden tüm etnik grup ve dini mezheplerin temsilcilerinden oluşuyor.

Bölgede düzenlenen aşiret ve kabilelerin bütün toplantılarında Arapların yanı sıra tüm topluluklardan temsilci yer alırken katılımcılar, hem düğünlerde hem de taziyelerde bir araya geliyorlar.

AA muhabirleri, 21 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle Tel Abyad barış ve huzur içinde bölge halkıyla görüştü.

Tel Abyad'ın Sird Köyü'nden Türkmen asıllı Celil Dede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1950'dan beri Tel Abyad'da yaşadığını söyledi.

Dede, "Hiç kimse farklı değil, Arap, Kürt, Hristiyan hep beraber yaşıyoruz." dedi.

"Barış içinde yaşıyoruz"

Kürt asıllı Tel Abyadlı Basel Hılfo ise annesinin Tel Abyad'ın en büyük Arap aşiretinin mensubu olduğunu dile getirdi.

Uzun zamandır ailesiyle Tel Abyad'da yaşadığını söyleyen Hılfo, "Ne Türkmenler ne Hristiyanlar ne de hiç kimse ile sorunumuz yok. Bir Kürt olarak burada bütün etnik gruplarla barış içinde yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Arap asıllı Fayez el-Kati de bölgede bulunan bütün etnik gruplarla barışçıl yaşam sürdürüldüğünü belirtti.

Kati, ilçede yaşayan Arap, Kürt, Türkmen ve Hristiyan topluluklarla adeta bir mozaik teşkil ettiklerini vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz burada bir aile gibiyiz. Bir Arap olarak, Tel Abyad'da yaşayan bütün insanların arasında kardeşlik bağını pekiştirmek ve halkımızı ülkemizin kalkınması için yek vücut olmaya davet diyorum."

"Biz burada bir grup mensubu gibi yaşıyoruz"

Hristiyan topluluğa mensup Yaser Ali de asırlardır Tel Abyad'da yaşadıklarını belirterek, savaş yüzünden yurdunu terk edenleri tekrar ülkelerine dönmeye davet etti.

Ali, "Biz Tel Abyad'da farklı grup ve etnikler değiliz. Biz burada bir grup mensubu gibi yaşıyoruz." diye konuştu.

TEL ABYAD - Tel Abyad'daki Kürt, Arap, Türkmen ve Hristiyan topluluklar asırlardır kardeşçe yaşıyor

TEL ABYAD - Tel Abyad'daki Kürt, Arap, Türkmen ve Hristiyan topluluklar asırlardır kardeşçe yaşıyor

TEL ABYAD - Tel Abyad'daki Kürt, Arap, Türkmen ve Hristiyan topluluklar asırlardır kardeşçe yaşıyor

TEL ABYAD - Tel Abyad'daki Kürt, Arap, Türkmen ve Hristiyan topluluklar asırlardır kardeşçe yaşıyor
AA / Bekir Kasım - Son Dakika Haberleri
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Haber: TEL ABYAD - Tel Abyad'daki Kürt, Arap, Türkmen ve Hristiyan topluluklar asırlardır kardeşçe yaşıyor - Haberler
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