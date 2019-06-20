Tekstil bölümünü seçecek üniversite adaylarına burs

Tekstil, Konfeksiyon ve Deri İhracatçıları Birliği'nin, sektöre nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla bu yıldan itibaren üniversitelerin tekstil bölümlerini tercih eden öğrencilere asgari ücret kadar burs vereceği bildirildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Davut Gül'ü ziyaret eden Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Başkanı Fikret Kileci, ihracatçı birliklerinin desteklediği proje kapsamında, üniversitede tekstil ve deri mühendisliklerini seçen ve kriterlere uyan gençlere burs imkanı doğduğunu belirtti.

Üniversiteye girişte başarı sıralamasında ilk 80 bin içerisinde yer alan ve ilk 5 tercihinden birini tekstil mühendisliği olarak belirleyen öğrencilerin müracaat ederek bu imkandan yararlanabileceğini kaydeden Kileci, şunları kaydetti:

"Yerleştirmelerin ardından ilk 20 bin öğrenciye öğretim süresi boyunca aylık olarak asgari ücret ödenecek. 20-50 bin arasındaki öğrencilere asgari ücretin yüzde 70'i, 50-80 bin arasındaki öğrencilere de asgari ücretin yüzde 50'si oranında aylık burs verilecek. Bu öğrencilerin geleceğe daha güzel ve iyi şartlarda hazırlanmaları için süper bir imkandır."

Vali Gül ise, öğrencilerin eğitim hayatlarına yapılacak en önemli katkılardan birinin doğru meslekleri seçmeleri ve maddi olarak destek sunulması olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda rehberlik öğretmenlerine de önemli görevler düştüğünü hatırlatan Gül, "Çocuklarımızı ilgi alanları kadar, gelecekte meslek ve iş sahibi olacakları sektörlere yönlendirerek sevdirmeliyiz. Ülkemizde tekstil sektörü sürekli gelişiyor, oldukça fazla istihdam sağlama imkanına da sahip. Gençlerimizin okurken bu burslardan yararlanarak geleceğe daha güzel hazırlanacağına inanıyor ve bu projeye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gül, İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla okullarda duyuruların yapılacağını, sosyal medya üzerinden konunun daha geniş kitlelere duyurulması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA