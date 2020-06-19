Teknolojik seralarda üretilen çiçekler çevre ilçeleri süsleyecek
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Teknolojik seralarda üretilen çiçekler çevre ilçeleri süsleyecek

Afyonkarahisaür'ın Sandıklı Belediyesi tarafından teknolojik seralarda üretilen çiçekler çevre belediyelerin park ve bahçelerinde kullanılmak üzere hediye ediliyor.

Teknolojik seralarda üretilen çiçekler çevre ilçeleri süsleyecek
19.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:47

Afyonkarahisaür'ın Sandıklı Belediyesi tarafından teknolojik seralarda üretilen çiçekler çevre belediyelerin park ve bahçelerinde kullanılmak üzere hediye ediliyor.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün talimatları doğrultusunda Sandıklı ilçesine komşu olan çevre belediyelere, üretilen mevsim çiçekleri hediye edildi. SANJET A.Ş tarafından üretilen çiçekler görevli personeller tarafından; Dinar Belediyesi, Evciler Belediyesi, Başmakçı Belediyesi ve Dazkırı Belediyesi'ne Başkan Mustafa Çöl'ün selamlarıyla birlikte teslim edildi.

Başkan Mustafa Çöl, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Sandıklı Belediyesi olarak kurduğumuz çiçek seramızda artık istediğimiz çeşit ve miktar çiçeği üretme şansına sahibiz. Ürettiğimiz ve satışını yaptığımız mevsim çiçekleri ucuz ve kaliteli olması sebebiyle vatandaşlarımız ve ilgili kurumlar tarafından rağbet görmektedir. Üretim fazlası çiçeklerimizi ilçemizde peyzaj çalışmalarında kullandıktan sonra, çevre ilçe belediyelerine göndererek kendilerine çevre düzenlemesi konusunda destek vermek istedik. Sandıklı Belediyesi artık üreten, satan, pazarlayan, kısacası ekonomisi her geçen gün büyüyen, çarkları çalışan ve isminden sıkça bahsedilen bir belediye olmuştur. Ben bu bağlamda emeği geçen personellerime teşekkür ediyor, ilçe belediyelerimize desteğimizin devam edeceğinin altını çizmek istiyorum" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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