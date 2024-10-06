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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrencileri TEKNOFEST'te Üçüncülük Ödülü Kazandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrencileri TEKNOFEST'te Üçüncülük Ödülü Kazandı
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin B-Dispate Havacılık ve Uzay Takımı, model uydu ile TEKNOFEST'te üçüncülük ödülü kazanarak gelecekteki projeleri için umutlandılar. Öğrenciler, 700 metre yüksekliğe ulaşan uydu ile veri iletişimi sağladılar.

Tasarladıkları model uydu ile Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamındaki yarışmada üçüncülük ödülü kazanan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri, gelecekteki projeler için umutlandı.

Üniversitenin B-Dispate Havacılık ve Uzay Takımı'nın 7 öğrencisi, yaklaşık 9 aylık çalışma sonucu model uydu üretti.

Aksaray Hisar Atış Alanı'ndan fırlatılan roket ile yaklaşık 700 metre yüksekliğe ulaşan 30 santimetre uzunluğundaki uydu, yer istasyonuyla iletişim kurmayı başardı, gökyüzünden anlık veri ve görüntü gönderdi.

Testleri tamamlayan öğrenciler, 2021'de birinci oldukları TEKNOFEST kapsamında düzenlenen TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'na bu yıl da katıldı.

Yarışmada 152 takım arasından üçüncü olup gelecekteki çalışmalar için umutlanan öğrenciler, projeyi Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festivaldeki stantlarında sergiledi.

Uzaktan kontrol edilebiliyor

Makine mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Özcan Gülcan, AA muhabirine, projenin ekip çalışmasıyla ortaya çıkarıldığını söyledi.

Gökyüzü testlerinde bir üniversite takımının geliştirdiği roketi kullandıklarını dile getiren Gülcan, "Bir uydu dünyayla nasıl haberleşiyorsa uzaktan kontrol edilebilen model uydumuz da 700 metre irtifadayken yer istasyonumuzla haberleşti, veri alıp gönderdi." dedi.

Gülcan, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın elinden aldıkları ödülün kendilerini motive ettiğini vurgulayarak, "Bu tür çalışmalarla uydu sitemlerini daha yakından tanıyor, ileride bu alanda çalışmak için can atıyoruz. Uykusuz gecelerimizin, zor zamanlarımızın ödülle tamamlanması bize mutluluk getirdi." ifadelerini kullandı.

Rektör Özölçer takımı kutladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de B-Dispate Havacılık ve Uzay Takımı'nı başarısından dolayı tebrik etti.

TEKNOFEST'in, bilim, teknoloji, inovasyon ve girişimcilik alanında önemli olduğunun altını çizen Özölçer, "Gençlerimizin enerjisini ve çalışma azmini ön safhaya çıkartması ve ülkemizin geleceği açısından çok güzel festival oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Özölçer, öğrencileri desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Salim Taş - Teknoloji

Bülent Ecevit Üniversitesi Teknoloji Havacılık Teknofest Zonguldak Eğitim

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