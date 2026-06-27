Haberler

Yozgat'ta Deneyap atölyelerinde gençler projelerini tanıttı

Yozgat'ta Deneyap atölyelerinde gençler projelerini tanıttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında Yozgat’ta düzenlenen Dönem Sonu Proje Şenliği’nde Deneyap Türkiye öğrencileri yenilikçi projelerini sergiledi. Lise ve ortaokul grubu genç yetenekler, teorik ve pratik becerilerini vizyoner projelere dönüştürdü.

Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen Milli Teknoloji Hamlesinin genç katılımcıları, Yozgat'ta düzenlenen 'Dönem Sonu Proje Şenliği'nde bir araya geldi. Deneyap Türkiye bünyesinde eğitim gören geleceğin mühendis ve bilim insanları, uzun süredir üzerinde çalıştıkları yenilikçi projelerini görücüye çıkardı.

Geleceğin teknolojilerini inşa edecek nesilleri yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri, Yozgat'ta büyük bir heyecana ev sahipliği yaptı. Eğitim dönemini başarıyla tamamlayan lise ve ortaokul grubu öğrencileri, kazandıkları teorik ve pratik becerileri vizyoner projelere dönüştürerek şenlik kapsamında sergiledi.

Yozgat Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyon, gün boyu sürecek yoğun bir programla planlandı. İki ana oturum halinde düzenlenen şenlikte, sabah saat 11.00'deki ilk seansta lise grubunun inovatif çözümleri, saat 13.30'daki ikinci seansta ise ortaokul düzeyindeki genç yeteneklerin projeleri ziyaretçilerin ve jürinin beğenisine sunuldu.

Deneyap Mezunlar Platformu İç Anadolu Bölge-1 sorumlusu Yavuz Selim Karaduman programda yaptığı konuşmada, "Yozgat'ta başlayan teknoloji merakım beni Konya'ya kadar getirdi. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki bu yolculuğun en önemli durağı üniversite değil, Deneyap oldu. Çünkü Deneyap bana sadece elektronik, yazılım, robot yapmayı öğretmedi. Düşünmeyi, üretmeyi, ekip olmayı, sorumluluk almayı ve en önemlisi 'Ben de yapabilirim' demeyi öğretti. Belki şu an yoğun eğitimlerden dolayı yoruluyorsunuz. Belki projeler istediğiniz gibi gitmiyor. Bazen 'Acaba başarabilecek miyim?' diye düşünüyorsunuz. İnanın hepimiz o yollardan geçtik. Ama bugün geriye dönüp baktığımızda en çok öğrendiğim şey vazgeçmeyenlerin kazandığı oldu" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak

Kulisleri karıştıran sözler: 86 vekil ile 74 başkan bize katılacak
Çocuk tiyatrosunda skandal iddialar! Aileler polise koştu, sapık tutuklandı

Çocuk tiyatrosunda skandal! Aileler polise koştu, sapık tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek

Ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi! Tek bir şartı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 gollü maça damga vuran an: Ne yapıyorsun Mbappe?

Ne yapıyorsun Mbappe?
Dünya Kupası teknolojisi Süper Lig'e geliyor! Kulüpler ortak karar aldı

Dünya Kupası teknolojisi Süper Lig'e geliyor!
Kadın polisin yaptıklarına bakın! Geceyi geçirdiği adama dehşeti yaşattı

Kadın polisin yaptıklarına bakın! Bir gece geçirdi, sonrası kabus
Dünya Kupası sonrası bomba iddia! Milli Takım'da Hakan-Orkun krizi

A Milli Takım'da neler oluyor? Orkun'un babası...
1 kilo altın çöpe gitti! Didik didik her yerde arıyorlar

Çöpte servet avı! Didik didik arıyorlar, hiçbir yerde yok
Fransa'da hayat durma noktasında! Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı

Avrupa ülkesinde hayat durma noktasında! Aldıkları önleme bakın
YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?

İddialar sonrası ÖSYM inceleme başlattı! İptal mi olacak?