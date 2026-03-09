Haberler

Sıcak gelişmelerden ilham aldı, sanal F-16 eğitimi vermeye başladı

Sıcak gelişmelerden ilham aldı, sanal F-16 eğitimi vermeye başladı Haber Videosunu İzle
Sıcak gelişmelerden ilham aldı, sanal F-16 eğitimi vermeye başladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da yaşayan bir genç, çatı katında oluşturduğu stüdyosundan sanal ortamda F-16 savaş uçağı kullanma eğitimi vermeye başladı. 'Aloske gang' kullanıcı adlı YouTuber'ın, arkadaşının hediye ettiği joysticki kullanarak uçak simülatörüyle gerçekleştirdiği uçuşlar kısa sürede gündem olmaya başladı. YouTuber genç, "Babam bana arabasını vermezken arkadaşım joystick hediye etti. Onunla öğrendim. Devletimiz isterse göreve hazırız" dedi.

  • Amasya'da yaşayan bir YouTuber, çatı katındaki stüdyosundan sanal ortamda F-16 savaş uçağı kullanma eğitimi vermeye başladı.
  • YouTuber, arkadaşının hediye ettiği joystick ile uçak simülatörü kullanarak binlerce kişiye canlı yayınlarla eğitim veriyor.
  • YouTuber, sanal filoda 7-8 uçakla Suriye operasyonları düzenlediklerini ve devlet isterse göreve hazır olduklarını belirtti.

Amasya'da yaşayan bir YouTuber genç, çatı katında oluşturduğu stüdyosundan sanal ortamda F-16 savaş uçağı kullanma eğitimi vermeye başladı.

'Aloske gang' kullanıcı adlı YouTuber'ın, arkadaşının hediye ettiği joysticki kullanarak uçak simülatörüyle gerçekleştirdiği uçuşlar kısa sürede gündem olmaya başladı.

YouTuber gençten çatı katından sanal F-16 eğitimi

F-16 SAVAŞ UÇAĞINA MERAK SALDI

Üniversite mezunu Youtuber, hayatında hiç görmediği F-16 savaş uçağına merak saldı. Yaptığı araştırmaların ardından internette uçuş programı satın aldı. Kurgusunu kavradığı uçuşları hesabından takipçileriyle canlı yayında paylaşıp öğretmeye başladı. İlk paylaşımında savaşan şahinin simülatöründeki sistemlerin aktif edilerek kalkış prosedürlerini bir dakika içinde özetleyen genç adam, ikinci paylaşımda füzelerin ateşlenip tekrar üsse dönüşündeki her detayı takipçilerine aktardı.

YouTuber gençten çatı katından sanal F-16 eğitimi

SICAK GELİŞMELERDEN İLHAM ALDI, BİNLERCE KİŞİYE ÖĞRETMEYE BAŞLADI

Orta Doğu'da yaşanan sıcak gelişmelerden ilham alarak yaptığı canlı yayınlar kısa sürede gündem olmaya başlayan 28 yaşındaki genç, "F-16 pilotu olmak herkesin hayalidir. Ama biz olamadık. Böyle bir yola girdik. Gençler de uçuşları çok seviyor. Birebir simülasyon kullanarak binlerce kişiye öğretmeye başladım" dedi.

YouTuber gençten çatı katından sanal F-16 eğitimi

"GÖREVE HAZIRIZ. GEREKİRSE MANCINIK BİLE KULLANIRIZ"

Kiralık evin çatı katındaki stüdyosundan binlere ulaşan genç, "Babam bana arabasını vermezken arkadaşım joystick hediye etti. Onunla öğrendim. Sanal filoda 7, 8 uçakla uçuyoruz. Suriye operasyonları düzenliyoruz. Devletimiz isterse göreve hazırız. Gerekirse mancınık bile kullanırız" diye konuştu.

YouTuber gençten çatı katından sanal F-16 eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar 8 Mart yürüyüşünde! Polis anında müdahale etti

Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde! Polis anında müdahale etti
Başakşehir'de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı

Bu çocuklara ne oluyor? Dehşete düşüren görüntüler
İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı

İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi

Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar 8 Mart yürüyüşünde! Polis anında müdahale etti

Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde! Polis anında müdahale etti
Lavrov'dan Arap büyükelçilere sert yanıt: 170 kız çocuğunun ölümünü kınadınız mı?

Verecek cevap yok! Lavrov'dan Arap büyükelçilere zor soru
ABD'de alarm! Uçaklar pistte bekletildi, tüm havalimanı tahliye edildi

ABD'de alarm! Uçaklar pistte bekletildi, tüm havalimanı tahliye edildi