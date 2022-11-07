YouTube video indirme için en iyi 6 site

YouTube video indirme siteleri sıklıkla kullanılan servisler arasında yer alıyor. Biz de en güvenilir ve en iyi YouTube video indirme sitelerini araştırdık.

'YouTube video indir', YouTube'dan video indirmek isteyen kullanıcıların sıkça yaptığı aramaların başında geliyor. YouTube video indirme siteleri hemen her kullanıcının zaman zaman başvurduğu servisler arasında bulunuyor. Dünya genelinde geniş kullanıma sahip olan YouTube, video paylaşım konusunda ilk sıralarda yer alıyor. Birçok kullanıcı da bu platform üzerinden yayınlanan videoları indirmek istiyor. YouTube'dan video indirmek için bazı siteler öne çıkıyor. Bu sitelerde yer alan araçları kullanarak istenilen YouTube videosunu indirmek mümkün.

YouTube video indirme siteleri

YouTube videolarını indirmek için birden çok seçenek bulunuyor. Bazı internet siteleri mp4, mp3, sessiz mp4, webm vb. dosya türlerinde videoların indirilmesini sağlıyor. Bu da kullanıcıların sonradan formatlar arası dönüştürme yapmakla uğraşmamasını sağlıyor. Ayrıca indirilen videolar için kalite seçeneği de belirleme imkanı bulunuyor. En çok görülen kalite seçeneği olarak 720p ve 1080p kendisini gösteriyor.

Yukarıda belirttiğimiz gibi YouTube videoları farklı formatlarda ve kalitelerde indirilebiliyor. Öne çıkan indirme sitelerini listeledik. Bu sitelerden YouTube videosunu indirmek için ihtiyaç bulunan tek şey indirme linki. Bu indirme linkini gerekli kısma yapıştırdıktan sonra indirmek için seçenekler kullanıcıya gösteriliyor. Bu seçeneklerden arasından da isteğe göre video ya da müzik indirmesi yapılabiliyor

' Instagram'da video indirme' nasıl yapılır?

Video indirme işlemi yapabilmek için tarayıcınız ya da mobil cihazınız üzerinden video linkini kopyalamak gerekiyor. Bilgisayarda bu linki adres çubuğundan (örn. https://www.youtube.com/watch'v=_52bImdKoJw olarak), mobil cihazlarda da paylaş seçeneğinden bağlantı kopyala şeklinde alabilirsiniz. Şimdi, YouTube video indirme sitelerinden öne çıkanları listelemeye başlayalım.

ByClick Downloader ile YouTube video indirme

"YouTube'dan müzik indirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı" sloganıyla hizmet veren ByClick, YouTube, Dailymotion, Vimeo ve Facebook, Mp3, Mp4 gibi tüm formatlarda video indirmenize olanak sağlıyor.

YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Dailymotion, İzlesene ve çok daha fazla siteyi destekleyen ByClick, YouTube Playlist indirme seçeneği de sunuyor. Ayrıca yüksek çözünürlüklü videolar indirmenizi de destekleyen servis hızlı, basit ve güvenli bir indirme deneyimi vaat ediyor.

Sadece tek bir tıkla indirme imkanı sunan ByClick, Oto-algılama popup mesajı ile de YouTube'dan video indirmenin en kolay yolunu vaat ediyor. Videoları direk tarayıcınız üzerinden indirmenize olanak tanıyan hizmeti kullanabilmek için tüm yapmanız gereken indirmek istediğiniz videoyu açmak.

Bu adımdan sonra ekranın sağ alt köşesinde bir mesaj belirecek. Bu aşamada Video veya mp3 indirmek isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz. Tek bir tıktan sonra ise indirmeniz başlar. ByClick'in Chrome, FireFox, IE ve Edge'yi desteklediğini belirtelim. ByClick'e buradan ulaşabilirsiniz.

Savefrom ile YouTube video indirme

YouTube video indir için Savefrom kendisini gösteriyor. Buradan ulaşabileceğiniz siteye girildiğinde video linkinin girileceği kısım karşınıza çıkıyor. Burada indirmek istenilen videonun linkini girmek için ilgili kutucuk yer alıyor. Sonrasında link kısmının yanında yer alan 'İndir' butonuna tıklayarak indirme işlemi için seçenekler görebilirsiniz. Bu sitede 720p ve 360p mp4 video indirebilirsiniz. Bununla birlikte 2160p, 1440p ve 1080p sessiz webm dosyası indirebilirsiniz. Son olarak da 1080p sessiz mp4 seçeneği bulunuyor. Bu seçeneklerden birini seçtikten sonra cihazınıza indirme işlemi başlıyor.

x2convert ile YouTube video indirme

YouTube video indir aramalarında kullanıcıların karşısına çıkan bir diğer site olarak x2convert çıkıyor. Buradan ulaşabileceğiniz internet sitesinde de videonun linkini yapıştırmak için bir bölüm bulunuyor. Burada indirmek istediğiniz videonun linkini girmelisiniz. Linkten sonra "Bağlantı videosunu al" butonuna tıklamanız gerekiyor. Bu butona tıkladıktan sonra karşınıza mp4, mp3, audio ve webm seçenekleri çıkıyor. Buradan her bir dosya formatı için istediğiniz video veya sesi indirebilirsiniz. Seçeneğin yanında yer alan indir butonuna tıklayınca video işlenmeye başlıyor ve video yeni sekmede açılıyor. Yeni sekmede açılan bu videoya da sağ tıkayıp "Videoyu farklı kaydet" seçeneğiyle cihazınıza indirebilirsiniz.

Freemake ile YouTube video indirme

YouTube'ta yer alan videoları indirmek için kullanıcıların tercih edebileceği siteler arasında freemake da sayabiliriz. Buradan ulaşabileceğiniz internet sitesinde, diğer sitelerde olduğu gibi video linkini girmek gerekiyor. Linki gerekli yere ekledikten sonra video hakkında ön bilgi geliyor. Sonrasında bu ön bilgi kısmında videonun nasıl indirileceğine dair seçenekler belirlenebiliyor. Bu site üzerinden 720p, 360p video ile 128kbps mp3 indirmesi kendisini gösteriyor. Video indirmesi için istenilen kalite seçildikten sonra aşağıda yer alan "Download now" butonuna tıklamak gerekiyor. Butona tıkladıktan sonra video bilgisayara inmeye başlıyor.

YouTube'dan video indirmek için alternatif siteler

Youtube video indir işlemi için kullanıcıların tercih ettiği sitelerden bir diğeri de youtubedownload olarak kendisini gösteriyor. Buradan ulaşabileceğiniz internet sitesinde diğer sitelerdeki gibi bir video linki yapıştırma kısmı yer alıyor. Linki gerekli kısma girdikten sonra "dönüştürmek" butonuna basmalısınız. Bu butona tıkladıktan sonra video için farklı indirme seçenekleri ortaya çıkar. Bu site üzerinden de hem video hem de ses dosyası olarak indirme yapılabiliyor. Bununla birlikte indirilmek istenen dosya için kalite seçeneği var. Seçeneklerden herhangi birine tıklandığında indirme işlemi başlıyor.

10convert ile YouTube video indirme

YouTube video indirme işlemi için hazırladığımız yazıda sıra son indirme sitesine geldi. Buradan ulaşabileceğiniz 10convert de her sitede olduğu gibi bir video linki yapıştırma kısmına sahip. Ancak bu site indirme seçenekleriyle diğer sitelerin önüne geçiyor. Çünkü indirme işleminin yapılabileceği birçok seçenek kullanıcıların karşısına çıkıyor. İlgili kısma video linki yapıştırma işlemi sonrasında aşağıda da görüldüğü gibi farklı dosya türü ve kalitede dosyalar hazır hale geliyor. Burada da video, sessiz video ve müzik gibi seçeneklerden istediğinizi indirebilirsiniz. İlgili seçeneği indirmek için sağ tarafta yer alan "Download" butona tıklamanız gerekiyor. Tıkladıktan sonra indirme işlemi başlıyor.

YouTube'daki videoları indirmek için internet sitelerini sizin için bu yazıda bir araya getirdik. Bu siteleri bilgisayarın yanısıra telefon ve tabletlerden de kullanabilirsiniz. Video indirmek için bilgisayarda yapılan işlemlerin aynısını yapmak gerekiyor.

Sizin tavsiyeniz hangisi olur? Yorumlarınızı bekliyoruz.