YouTube Premium kullanıcıları tek tek mercek altına alındı

Youtube, uzun süredir esnek bir yaklaşım sergilediği 'Premium Aile' planındaki 'aynı adreste yaşama' kuralını artık daha sıkı şekilde denetlemeye başlıyor.

YOUTUBE, PREMİUM KULLANICILARINI MERCEK ALTINA ALDI

Yeni düzenlemeyle birlikte, aile planında yer alan ve plan yöneticisiyle aynı evde oturmadığı tespit edilen kullanıcılar, Premium ayrıcalıklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Aylık 159,99 TL karşılığında sunulan YouTube Premium Aile paketi, 5 kişiye kadar kullanıcıya reklamsız video izleme ve YouTube Music'e erişim gibi avantajlar sağlıyor. Ancak bu avantajlardan yararlanmak için tüm üyelerin aynı konutta yaşaması gerekiyor. Şimdiye dek yeterince sıkı denetlenmeyen bu koşul, YouTube'un aldığı yeni kararla birlikte ciddi şekilde takip edilecek.

UYARI MESAJLARI GÖNDERİLDİ

Son günlerde bazı kullanıcılar, Google'dan gelen "YouTube Premium aile üyeliğiniz duraklatılacak" başlıklı uyarı e-postalarıyla karşılaştı. Bu mesajlarda, aynı evde yaşamadığı belirlenen kişilere 14 gün içinde doğrulama yapmaları gerektiği, aksi takdirde Premium haklarını kaybedecekleri bilgisi verildi.

Adres uyumsuzluğu tespit edilen kullanıcılar aile grubundan çıkarılmayacak, ancak Google'ın sunduğu doğrulama adımlarını tamamlamadıkları sürece reklamsız video ve müzik dinleme gibi avantajlardan yararlanamayacaklar. Bu durumda, söz konusu kişiler yeniden reklamlı içeriklerle karşılaşacak.

HER 30 GÜNDE BİR KONUM DOĞRULAMASI YAPILACAK

YouTube, bu süreçte her 30 günde bir konum doğrulaması yaparak, aile planı üyelerinin gerçekten aynı evde yaşayıp yaşamadığını kontrol edecek. Uygulamanın daha katı hale gelmesiyle birlikte, farklı adreslerde yaşayan kullanıcılar artık Premium hizmetinden dışlanabilecek. Bu yeni adım, aile planı avantajlarının kötüye kullanımını önlemeyi amaçlarken, kullanıcıların da platform kurallarına uygun hareket etmelerini zorunlu kılacak gibi görünüyor.