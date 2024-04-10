Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

YouTube İçerik Üreticilerine Alışveriş Özellikleri Sunuyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Youtube yaptığı açıklamada, içerik üreticilerin kendi seçtikleri ürünlerden oluşan alışveriş koleksiyonlarını oluşturabilme ve satış yapma olanağı tanıyan yeni Alışveriş özelliklerini duyurdu. Bu özellikler, üreticilere shoppable (alışverişe açık) videolarını daha iyi planlamalarını ve eski videolarını hızla para kazançlarına dönüştürmelerini sağlıyor.

Youtube içerik üreticileri için satış yapma özelliği

Youtube ayrıca, içerik üreticilerin en son Alışveriş iş ortakları listesi, rekabetçi komisyon oranları ve promosyon kodları hakkında bilgi bulabilmelerini kolaylaştırmak için uygulamasında yeni bir Affiliate Merkezi başlatıyor. Üreticiler bu merkezi kullanarak önde gelen markalardan ürün örnekleri talep edebilecekler.

Youtube, içerik üreticilerin dördüncü duvar mağazalarını bağlamalarına ve YouTube Stüdyosu'nda doğrudan içeriklerini yönetmelerine imkan tanıyarak, Shopify, Spreadshop ve Spring ile olan entegrasyonlarına Fourthwall'ı da ekledi.

YouTube'da artık uzun videoları izlemenize gerek kalmayacak!

YouTube Alışveriş özelliği ile nasıl satış yapılır:

Alışveriş koleksiyonları: İçerik üreticileri, seçtikleri ürünlerden oluşan tematik koleksiyonlar oluşturabilir. Bu koleksiyonlar bir üreticinin ürün listesi, Mağaza sekmesi ve video açıklamasında görünür.

Affiliate Merkezi: Üreticiler, en son Alışveriş iş ortakları listesi, rekabetçi komisyon oranları ve promosyon kodları hakkında bilgi edinebilir, ayrıca üst markalardan ürün örnekleri talep edebilir.

Fourthwall entegrasyonu: Fourthwall, Shopify, Spreadshop ve Spring gibi entegre platformlar arasına katılıyor, böylece kullanıcılar Fourthwall mağazalarını bağlayıp YouTube Stüdyosu'nda doğrudan içeriklerini yönetebilir.

Toplu ürün etiketleme: İçerik üreticileri, video kütüphanelerindeki ürünleri video açıklamalarına eklenen ürünler temelinde topluca etiketleyebilir.

Eski içeriklerden gelir elde etme: Yüksek trafik alan eski içerikler, etiketlenmiş ürünler sayesinde daha fazla gelir elde etmeye yardımcı olabilir.

Artan alışveriş odaklı izlenme süresi: 2023'te YouTube'da alışverişle ilgili videoların izlenme süresinde yüzde 25'lik bir artış görüldü.

Bu yeni özellikler, YouTube'un içerik üreticilerine sunulan destek ve hizmetlerini genişleterek, platformun alışveriş ve e-ticaret alanında rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

YouTube, içerik üreticilerin video kütüphanelerindeki ürünleri videonun açıklamasına eklenen ürünler temelinde topluca etiketlemelerine olanak tanıyan özellikleri geçen yıl başlattı. Şimdi ise, bu özelliği tüm Alışveriş içerik üreticilerine genişletiyor. Bu özellik, yüksek trafik almaya devam eden eski içeriklerden daha fazla gelir elde edilmesine yardımcı olacak.

2023 yılında kullanıcılar, YouTube'da alışverişle ilgili 30 milyar saatten fazla video izledi. YouTube'da alışveriş yapmaya yardımcı olan videoların izlenme süresi büyük artış gösterdi. Ayrıca, bu yeni özelliklerin TikTok Shop'un YouTube Alışveriş ve diğer rakiplere meydan okuması sırasında başlatılması da dikkat çekici.

Bu gelişmeler, YouTube'un içerik üreticilerin alışveriş odaklı içeriklerini nasıl destekleyeceği, platformun alışveriş ve e-ticaret alanında nasıl bir rekabet avantajı kazanacağı ve kullanıcıların alışveriş deneyimini nasıl etkileyeceği üzerine soruları gündeme getiriyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Alışveriş YouTube Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2024 Bayram Mesajları: En Güzel ve Dualı Ramazan Bayramı Mesajları 10 Nisan TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 10 Nisan Çarşamba ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 10 Nisan günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 2024 Yerel Seçimlerde en başarılı milletvekilleri açıklandı! AK Parti, CHP, MHP ve DEM Parti'li milletvekilleri kimler? Bayramda eczaneler açık mı, kapalı mı 2024? Ramazan Bayramında hastaneler ve eczaneler çalışıyor mu? BAYRAM MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Ramazan Bayramı Sözleri ve Mesajları! En güzel, Dualı, Anlamlı, Kısa Bayram Mesajları… Bayramda yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller bayramda hava nasıl? Ramazan Bayramı 1.2.3. gün hava durumu! Samsun bayram namazı saat kaçta 2024? Samsun bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Kayseri bayram namazı saat kaçta 2024? Kayseri bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Manisa bayram namazı saat kaçta 2024? Manisa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Kocaeli bayram namazı saat kaçta 2024? Kocaeli bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Şanlıurfa bayram namazı saat kaçta 2024? Şanlıurfa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Konya bayram namazı saat kaçta 2024? Konya bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Bursa bayram namazı saat kaçta 2024? Bursa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı İzmir bayram namazı saat kaçta 2024? İzmir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title