YouTube İçerik Üreticilerine Alışveriş Özellikleri Sunuyor

Youtube yaptığı açıklamada, içerik üreticilerin kendi seçtikleri ürünlerden oluşan alışveriş koleksiyonlarını oluşturabilme ve satış yapma olanağı tanıyan yeni Alışveriş özelliklerini duyurdu. Bu özellikler, üreticilere shoppable (alışverişe açık) videolarını daha iyi planlamalarını ve eski videolarını hızla para kazançlarına dönüştürmelerini sağlıyor.

Youtube içerik üreticileri için satış yapma özelliği

Youtube ayrıca, içerik üreticilerin en son Alışveriş iş ortakları listesi, rekabetçi komisyon oranları ve promosyon kodları hakkında bilgi bulabilmelerini kolaylaştırmak için uygulamasında yeni bir Affiliate Merkezi başlatıyor. Üreticiler bu merkezi kullanarak önde gelen markalardan ürün örnekleri talep edebilecekler.

Youtube, içerik üreticilerin dördüncü duvar mağazalarını bağlamalarına ve YouTube Stüdyosu'nda doğrudan içeriklerini yönetmelerine imkan tanıyarak, Shopify, Spreadshop ve Spring ile olan entegrasyonlarına Fourthwall'ı da ekledi.

YouTube'da artık uzun videoları izlemenize gerek kalmayacak!

YouTube Alışveriş özelliği ile nasıl satış yapılır:

Alışveriş koleksiyonları: İçerik üreticileri, seçtikleri ürünlerden oluşan tematik koleksiyonlar oluşturabilir. Bu koleksiyonlar bir üreticinin ürün listesi, Mağaza sekmesi ve video açıklamasında görünür.

Affiliate Merkezi: Üreticiler, en son Alışveriş iş ortakları listesi, rekabetçi komisyon oranları ve promosyon kodları hakkında bilgi edinebilir, ayrıca üst markalardan ürün örnekleri talep edebilir.

Fourthwall entegrasyonu: Fourthwall, Shopify, Spreadshop ve Spring gibi entegre platformlar arasına katılıyor, böylece kullanıcılar Fourthwall mağazalarını bağlayıp YouTube Stüdyosu'nda doğrudan içeriklerini yönetebilir.

Toplu ürün etiketleme: İçerik üreticileri, video kütüphanelerindeki ürünleri video açıklamalarına eklenen ürünler temelinde topluca etiketleyebilir.

Eski içeriklerden gelir elde etme: Yüksek trafik alan eski içerikler, etiketlenmiş ürünler sayesinde daha fazla gelir elde etmeye yardımcı olabilir.

Artan alışveriş odaklı izlenme süresi: 2023'te YouTube'da alışverişle ilgili videoların izlenme süresinde yüzde 25'lik bir artış görüldü.

Bu yeni özellikler, YouTube'un içerik üreticilerine sunulan destek ve hizmetlerini genişleterek, platformun alışveriş ve e-ticaret alanında rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

YouTube, içerik üreticilerin video kütüphanelerindeki ürünleri videonun açıklamasına eklenen ürünler temelinde topluca etiketlemelerine olanak tanıyan özellikleri geçen yıl başlattı. Şimdi ise, bu özelliği tüm Alışveriş içerik üreticilerine genişletiyor. Bu özellik, yüksek trafik almaya devam eden eski içeriklerden daha fazla gelir elde edilmesine yardımcı olacak.

2023 yılında kullanıcılar, YouTube'da alışverişle ilgili 30 milyar saatten fazla video izledi. YouTube'da alışveriş yapmaya yardımcı olan videoların izlenme süresi büyük artış gösterdi. Ayrıca, bu yeni özelliklerin TikTok Shop'un YouTube Alışveriş ve diğer rakiplere meydan okuması sırasında başlatılması da dikkat çekici.

Bu gelişmeler, YouTube'un içerik üreticilerin alışveriş odaklı içeriklerini nasıl destekleyeceği, platformun alışveriş ve e-ticaret alanında nasıl bir rekabet avantajı kazanacağı ve kullanıcıların alışveriş deneyimini nasıl etkileyeceği üzerine soruları gündeme getiriyor.