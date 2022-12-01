YouTube 2022 yılının enlerini paylaştı! İşte en popüler videolar, şarkılar ve dahası
Teknoloji Haberleri
YouTube, 2022 yılında en başarılı olmuş içerikleri, şarkıları ve içerik oluşturucularını paylaştı. İşte listeler...
2022'nin son ayına girerken dünyanın en büyük içerik platformlarından YouTube için bu yıl oldukça verimliydi. Platform en çok trend olan videolar, içerik oluşturucular, şarkılar ve Shorts'lardan oluşturduğu listeyi paylaştı.
YouTube 2022'nin en popüler trend videosu NFL konserinden
Artık büyük bir gelir kapısı haline gelen içerik üreticiliği, bu yıl da büyümeye devam etti. Bu durumu gözler önüne seren YouTube, 2022 yılının en'lerini paylaştı. En trend videoların başında ise "NFL – Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar ve 50 Cent FULL Pepsi SB LVI İlk Yarı Gösterisi" videosu geliyor.
YouTube 2022'nin en popüler videoları
Technoblade – so long nerds
Guardian News – Watch the uncensored moment Will Smith smacks Chris Rock on stage at the Oscars, drops F-bomb
Dream – hi, I'm Dream.
NFL – Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar & 50 Cent FULL Pepsi SB LVI Halftime Show
MrBeast – I Built Willy Wonka's Chocolate Factory!
Mark Rober – Pranks Destroy Scam Callers- GlitterBomb Payback
Jaiden Animations – Being Not Straight
Kane Pixels – The Backrooms (Found Footage)
The Try Guys – what happened.
First We Feast – Millie Bobby Brown Needs a Milkshake
YouTube 2022'nin En Popüler Shorts'ları
Shangerdanger – Diver Cracks Egg at 45 ft Deep #Shorts
Hingaflips – Sarah Trust Challenges
Brodie That Dood – Come with me to shave my fluffy dog! #doggrooming #grooming #goldendoodle
Chris Ivan – Dave and Busters Bet Me 1000 Tickets I Couldn't Do THIS…
Jay & Sharon – That GAP Between Your Car Seat and Center Console
Adrian Bliss – Welcome to the stomach #shorts
Zack D. Films – This Magic Trick EXPLAINED ?? (America's Got Talent)
ILYA BORZOV – Social experiment | What would you do?
PaulVuTV – Wife surprises husband at his office with pregnancy reveal! ???? #Shorts
NichLmao – If you catch it… YOU KEEP IT w/ MY GF (Funny) #shorts
YouTube 2022'nin en iyi içerik oluşturucuları
MrBeast
NichLmao
Airrack
Ryan Trahan
Isaiah Photo
Brent Rivera
Dan Rhodes
Luke Davidson
CoryxKenshin
Ian Boggs
YouTube 2022'nin çıkış yapan içerik oluşturucuları
NichLmao
Airrack
Jooj Natu ENG
Shangerdanger
David The Baker
Kat
dayta
Devin Caherly Shorts
MDMotivator
Charles Brockman III (TheOnly CB3)
YouTube video indirme için en iyi 6 site
YouTube 2022'nin en popüler şarkıları
Encanto Cast – We Don't Talk About Bruno
Kodak Black – Super Gremlin
Jessica Darrow – Surface Pressure
Bad Bunny – Tití me preguntó
Future – WAIT FOR U ft. Drake, Tems
Bad Bunny, Chencho Corleone – Me Porto Bonito
Karol G, Becky G – Mamiii
Imagine Dragons x JID – Enemy
Karol G – PROVENZA
Lil Baby – Right On (Official Video)