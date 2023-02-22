Yılların sevilen oyunu Play Store'dan kalkıyor! İşte nedeni

Angry Birds, 2009 yılında piyasaya sürüldü. Akıllı telefonların yeni yeni yaygınlaşmaya başladığı dönemde bu oyun oldukça sevildi ve uzun süre boyunca popülerliğini korudu. Fakat bugün oyunun geliştirci şirketi Rovio Entertainment, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Rovio Classics: Angry Birds'ün Play Store'dan kaldırıldığını açıkladı. Peki, şirket neden böyle bir karar aldı ve açıklaması ne oldu? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Angry Birds oyununu Play Store üzerinden indirmek için son iki gün!

Rovio Entertainment'in Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre Angry Birds, 23 Şubat 2023 tarihinde yani iki gün sonra Play Store üzerinden kaldırılacak. Dünyanın en popüler video oyunları arasında gösterilen Angry Birds, önceden indirilmiş Android akıllı telefonlarda hala kullanılmaya devam edilecek. Fakat oyuna herhangi bir güncelleme gelmesi durumunda bu mümkün olmayacak.

Rovio Entertainment, Angry Birds oyununun App Store üzerinde kalmaya devam edeceğini de belirtti. Ek olarak da App Store'da Red's First Flight şekliyle yeniden adlandırılacağını da açıkladı. Konuyla ilgili de şirket, şu açıklamayı yaptı:

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"Angry Birds'ün iş durumunu inceledik ve oyunun daha geniş oyun portföyumüz üzerindeki etkisi nedeniyle Rovio Classics'in sunlara karar verdik. Angry Birds, 23 Şubat Perşembe günü Google Play Store'da listeden çıkarılacak. Ek olarak, oyun daha fazla inceleme bekleyen App Store'da Red's First Flight olarak yeniden adlandırılacak."

Firmanın açıklamasına göre oyunun orijinal sürümü, diğer varyantların etkisinden dolayı Play Store'dan kaldırılacak ve App Store üzerinden ismi değiştirilerek yeniden pazarlanacak. Şirketin bunu oyunun yeniden ön plana çıkmasını sağlamak için yapması muhtemel.

Öte yandan hatırlamak gerekiyor ki Angry Birds, ilk olarak iOS için pazara sürüldü. Daha sonra Android için de yayınlanan yapım, 2019 yılında hem App Store hem de Play Store üzerinden kaldırılmıştı. Oyunun hayranları daha sonra Twitter üzerinden şirkete çağrıda bulundu ve oyun her iki mağazaya da geri döndü.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Angry Birds oyununu bir kere bile olsa oyandınız mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.