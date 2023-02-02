Yıllar sonra yeniden! Instagram kurucuları yeni uygulama ile geri dönüyor

Instagram, günümüzde en popüler sosyal medya platformları arasında yer alıyor. Platformun kurucu ortakları olan Kevin Systrom ve Mike Krieger ise Artifact adlı yeni bir uygulamayla karşımıza çıkıyor. Instagram görsellerle öne çıkarken yeni platform yazılarla öne çıkacak gibi duruyor. İşte yeni uygulamayla ilgili detaylar!

Instagram kurucuları, "Artifact" uygulamasıyla geri dönüyor

Instagram'ın kurucu ortakları Kevin Systrom ve Mike Krieger, 2018 yılından platformdan ayrıldı. O günden beri üzerinde çalıştıkları yeni uygulamayla ilgili ilk detaylar ise yavaş yavaş ortaya çıkıyor. "Artifact" adlı uygulama ise görsel yerine yazılarla ön plana çıkıyor.

İkilinin yeni uygulaması, kullanıcılara kişiselleştirilmiş bir haber akışı sunuyor. Şimdilik beta sürümünde olan Artifact, bekleme listesi üzerinden kullanıcıları uygulamaya alıyor. Ayrıca iddialara göre yeni uygulama, Google Reader ile benzer özelliklere sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Etkileyici bir Instagram profil fotoğrafı için 10 kural!

Bunların yanı sıra Artifact, kullanıcılara bu deneyim, sağlamak için makine öğreniminden yardım alıyor. Sahip olduğu bu özellikle birlikte 2013 yılında kapatılan Google Reader akıllara geliyor. Platform, ilgi çekici şeyleri tartışmak ve onlarla ilgili bir şeyleri paylaşmayı amaçlıyor.

Kevin Systrom ve Mike Krieger, bir röportajlarında yeni uygulamalarıyla ilgili konuştu. Röportajdaki bilgilere göre Artifact, ilk olarak seçilmiş haberlerden oluşan bir seçki sunacak. Bu seçkiler ise zamanla kullanıcıların ilgi alanına göre şekillenecek.

Uygulamada yer alacak makalelerin bazıları ise The New York Times gibi önemli yayıncılardan gelecek. Bunun yanı sıra bazı makaleler de küçük sitelere ait olacak. Sahip olduğu özellikler arasında takip ettiğiniz kişilerin yorumlarını ve paylaşımlarını takip edebileceğiniz ayrı akışlar da var.

Ek olarak gönderileri ayrı bir yerde tartışmak da mümkün olacak. Bunun için de mesajlaşma seçeneği yer alacak. Instagram'ın başarısını dikkate aldığımızda ikilinin yeni uygulamasından da beklenti yüksek. Bununla birlikte ikilinin nasıl bir sonuçla karşılaşacağı da merak ediliyor.

Peki, siz bu uygulama hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!