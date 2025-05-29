'Yılın en iyi bilişim uzmanı' ödülü Emre Hasan Ateş'e verildi

'Yılın en iyi bilişim uzmanı' ödülü Emre Hasan Ateş'e verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siber güvenlik alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Cyber Ajans CEO'su Emre Hasan Ateş, dijital şiddet ve şantaja karşı yürüttüğü mücadele sayesinde "Yılın en iyi bilişim uzmanı" ödülüne layık görüldü.

Bilişim ve siber güvenlik alanındaki çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Emre Hasan Ateş, 38. Tüketici Kalite Zirvesi kapsamında düzenlenen törende "Yılın en iyi bilişim uzmanı" ödülünün sahibi oldu. Cyber Ajans'ın CEO'su olarak görev yapan Ateş, özellikle siber suçlar, şantaj, tehdit ve dijital tuzaklara karşı yürüttüğü farkındalık çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Ateş Bilişim bünyesinde faaliyet gösteren ajans, bireylerin dijital ortamda maruz kaldığı mağduriyetlerin önlenmesi için hem teknolojik hem de hukuki çözümler sunuyor.

GİZLİ KAYITLAR VE ŞANTAJ VURGUSU

Emre Hasan Ateş, son yıllarda kişisel görüntülerin izinsiz kaydedilmesi ve dijital mecralarda yayılması gibi hassas konularda, özellikle kadınları hedef alan dijital şiddet biçimleriyle mücadelede ön saflarda yer alıyor. Ateş'in liderliğinde geliştirilen projeler, hem mağdurların sesi oluyor hem de dijital güvenlik konusunda kamuoyunda farkındalık yaratıyor.

"BU ÖDÜL TÜM MÜCADELE EDENLERİN"

Ödül sonrası yaptığı açıklamada duygularını paylaşan Ateş, başarının arkasında kolektif bir çabanın olduğunu vurguladı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi, Bu ödül sadece benim değil, görünmeyeni görünür kılmak için emek veren tüm ekibimin başarısıdır. Dijital dünya, ne yazık ki birçok insan için bir tehdit alanına dönüşebiliyor. Özellikle gizlice kaydedilen görüntülerle şantaja uğrayan bireylerin yaşadığı psikolojik ve sosyal travmalar, hepimizin ortak meselesidir. Biz bu karanlık yüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. İnternette kurulan tuzaklara düşen her bireyin sesi olmak için buradayız." Ateş, aldığı ödülün sadece bir takdir değil, aynı zamanda daha büyük bir sorumluluk anlamı taşıdığını da belirtti

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Kalçasından çıkan dolgu görenleri dehşete düşürdü
Bonservis ödenmeyecek! Fenerbahçe'de Sadio Mane operasyonu

İkna olursa bonservis bile ödenmeyecek! Fenerbahçe'de dev operasyon
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kaplıcada uyuyakalan genç hayatını kaybetti

Kaplıcada dehşet! Arkadaşları uyanınca korkunç manzarayla karşılaştı
Büyük gün geldi çattı! Cristiano Ronaldo resmen açıklanıyor

Büyük gün geldi çattı! Ronaldo resmen açıklanıyor
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
DEM Partili Çiçek Otlu'nun translarla ilgili talebi büyük tartışma yarattı

DEM Partili vekilin translarla ilgili talebi büyük tartışma yarattı
Zehra Güneş'in parti kombini! Derin dekoltesiyle büyüledi

Zehra Güneş derin dekoltesiyle büyüledi
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
title