'Yılın en iyi bilişim uzmanı' ödülü Emre Hasan Ateş'e verildi

Bilişim ve siber güvenlik alanındaki çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Emre Hasan Ateş, 38. Tüketici Kalite Zirvesi kapsamında düzenlenen törende "Yılın en iyi bilişim uzmanı" ödülünün sahibi oldu. Cyber Ajans'ın CEO'su olarak görev yapan Ateş, özellikle siber suçlar, şantaj, tehdit ve dijital tuzaklara karşı yürüttüğü farkındalık çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Ateş Bilişim bünyesinde faaliyet gösteren ajans, bireylerin dijital ortamda maruz kaldığı mağduriyetlerin önlenmesi için hem teknolojik hem de hukuki çözümler sunuyor.

GİZLİ KAYITLAR VE ŞANTAJ VURGUSU

Emre Hasan Ateş, son yıllarda kişisel görüntülerin izinsiz kaydedilmesi ve dijital mecralarda yayılması gibi hassas konularda, özellikle kadınları hedef alan dijital şiddet biçimleriyle mücadelede ön saflarda yer alıyor. Ateş'in liderliğinde geliştirilen projeler, hem mağdurların sesi oluyor hem de dijital güvenlik konusunda kamuoyunda farkındalık yaratıyor.

"BU ÖDÜL TÜM MÜCADELE EDENLERİN"

Ödül sonrası yaptığı açıklamada duygularını paylaşan Ateş, başarının arkasında kolektif bir çabanın olduğunu vurguladı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi, Bu ödül sadece benim değil, görünmeyeni görünür kılmak için emek veren tüm ekibimin başarısıdır. Dijital dünya, ne yazık ki birçok insan için bir tehdit alanına dönüşebiliyor. Özellikle gizlice kaydedilen görüntülerle şantaja uğrayan bireylerin yaşadığı psikolojik ve sosyal travmalar, hepimizin ortak meselesidir. Biz bu karanlık yüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. İnternette kurulan tuzaklara düşen her bireyin sesi olmak için buradayız." Ateş, aldığı ödülün sadece bir takdir değil, aynı zamanda daha büyük bir sorumluluk anlamı taşıdığını da belirtti