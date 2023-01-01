Yılbaşı özel! En çok izlenen Netflix dizileri
Teknoloji Haberleri
Netflix geçtiğimiz günlerde 12- 18 Aralık arası en popüler diziler listesini paylaştı. Şimdi de bu haftanın Top10'ini açıkladı.
Dünyanın en popüler dijital yayın platformu olma unvanını elinde tutan Netflix, 2 yıldır en çok izlenen dizileri ve filmleri kamuoyuyla paylaşıyor. Tabii bu yapımların yerli ve yabancı olmasının yanı sıra içeriğin diline göre de sıralandığı bazı listeler mevcut. Bu hafta ise toplam izlenme saatine göre düzenlediği Top10 listesini paylaştı.
Liderlik koltuğu Wednesday'in! En çok izlenen Netflix dizileri
Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en çok izlenen ve uzun süredir popüler olan yapımları düzenli olarak paylaşıyor. Bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayınlıyor. Şimdi de 12-18 Aralık arası en çok izlenenleri paylaştı.
Recep İvedik 7, Disney Plus'a yaradı! Siz bu haftanın popüler Netflix dizileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.
#TV (İngilizce)Kaç haftadır Top10 listesinde Toplam izlenme (saat) 1Wednesday: Season 15118 milyon 540 bin2Emily in Paris: Season 31117 milyon 610 bin3The Recruit: Season 1295 milyon 590 bin4Harry & Meghan: Limited Series339 milyon 740 bin5Sonic Prime: Season 1226 milyon 410 bin6Too Hot to Handle: Season 4316 milyon 640 bin7The Witcher: Blood Origin: Limited Series115 milyon 870 bin8I AM A KILLER: Season 4115 milyon 820 bin9Firefly Lane: Season 2414 milyon 200 bin10Emily in Paris: Season 1311 milyon 500 bin
Wednesday Aralık Paris Teknoloji Haberler
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Siz bu haftanın popüler Netflix dizileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.