Yeni Spider-Man dizileri geliyor!

Spider-Man: No Way Home filmi ile tebrikleri toplayan Spider-Man serisi, oyunları ve şimdi de dizileri ile ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Spider-Man Miles Morales oyununun PC'ye çıkmasıyla beraber serinin tekrar yükselişe geçmesinin ardından dizi tarafından beklenen haber geldi.

Sony yeni Spider-Man dizileri ile evreni genişletmeye devam ediyor!

Sony, Spider-Man evrenini genişletmek adına Amazon ile güçlerini birleştirdi. Amazon, birden fazla Spider-Man dizisinin yapımını üstlenirken bunlardan ilki Silk: Spider Society olacak. İlk olarak, Amazon'un sahip olduğu Amerikan kanalı MGM+ üzerinden yayınlanacak olan diziler, sonrasında Amazon Prime Video ile dünyaya açılacak.

Koreli-Amerikan süper kahraman Silk'i konu alan dizide, Peter Parker'ı ısıran örümcek tarafından ısırılan Cindy Moon'un hikayesi yer alacak. Hapisten kaçmayı başarıp, kayıp ailesini aramaya başlayan Moon'un, Silk adlı süper kahramana dönüşümünü izleyeceğiz.

Madame Web'teki set görüntüsü akılları karıştırdı! Yeni Spider-Man mi geliyor?

Dizinin senaristliğini The Walking Dead'in yazarı olarak bilinen Angela Kang üstlenecek. Baş yapımcılar ise daha önce Spider-Man Into the Spider-Verse animasyonunda beraber çalışan Phil Lord ve Chris Miller olacak. Spider: Man Homecoming ve Avengers Infinity War'da Cindy Moon'u canlandıran Tiffany Espensen'in dizide yer alıp almayacağı henüz belli değil. Ayrıca eski Sony Pictures başkanı Amy Pascal da yapımcı kadrosunda.

Variety'e açıklamalarda bulunan Amazon Stüdyoları Başkanı Jennifer Salke, şu ifadelere yer verdi:

Amy Pascal, Phil Lord, Chris Miller ve Sony'nin yakın zamanda Spider-Man serisini yeniden canlandırdığı animasyon, bir süper kahraman filminde olabilecek en iyi hikaye anlatımlarından biri olmuştu. Angela Kang'ın yaratıcılığıyla birlikte Silk: Spider Society'i MGM+ ve Prime Video müşterilerimize sunacak olmaktan daha fazla memnun olamazdık.

Silk: Spider Society, Spider: Man evreninden gelecek tek yapım değil. Başrolde Dakota Johnson'un yer alacağı Madame Web, çekimlerini tamamlamak üzere. Filmin çıkış tarihi ise 16 Şubat 2024 olarak açıklandı. Ayrıca Tom Hardy'nin tekrardan Venom/Eddie Brock rolünü üstleneceği üçüncü Venom filmi de duyuruldu.

Peki sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Spider-Man dizileri Amazon ile başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.