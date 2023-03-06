Yeni Lamborghini modeli casus kameralara yakalandı!

Yeni Lamborghini Aventador modeli sayılabilecek olan halefiyle ilgili görüntüler gelmeye devam ediyor. Marka geçen ay yaptığı açıklamada yeni modelini Mart ayı sonuna kadar açıklayacağını belirtti. Gelen casus fotoğraflara bakıldığında ise marka büyük lansmana hazır gözüküyor.

Yeni Lamborghini modeli nasıl olacak?

Lamborghini aslında yeni bir modelden ziyade dünya çapında başarılı bir aracın halefini yapacağını duyurdu. Yani Aventador'un halefini göreceğiz. Halef kavramını açıklamak gerekirse "bir ürünün ardından gelen yeni ürün" gibi açıklayabiliriz. Yani Aventador'un izinden gidecek farklı bir Lamborghini modeli.

Yakalanan casus fotoğraflardaysa yeni Lamborghini Aventador halefi kış testinde görüntülendi. Testdeki kamuflaj daha önce yakalanan fotoğraflara nazaran daha az. Bu sayede aracın önündeki hava girişlerinin çok daha ön plana çıktığı görülüyor. Kapı yanındaki hava girişleriyse Aventador ile hemen hemen aynı gözüküyor.

Yeni Lamborghini Aventador halefinin arka bölümü de izinde gittiği şefinden fazla taviz vermemiş gibi. Aventador modelindeki gibi hırçın bir difüzör, yukarı tarafa alınmış çift egzoz çıkışı ve motor kapağı üzerindeki keskin bıçakları görüyoruz.

Lamborghini efsanevi modeline veda etti!

İç tasarım detayları

Yeni modelin sızan bazı görüntüleri ve dedikodular sayesinde kokpit detayları hakkında fikir sahibi oluyoruz. Bunları göz önüne aldığımız da yeni modelde sürücünün sürüş açısını bozmadan tam göz hizasında bağımsız bir dijital ekran olacak. Lamborghini ruhunu yansıtan dev spor koltuklar da yine bu araca özgü bir tasarımla gelecek. Ön göğüs üzerinde diğer araç içi işlem ve kontrollerin yapılacağı V şeklinde bir modül de bulunacak.

Güç!

Yeni bir Lamborghini modelinden bahsedeken aracın motorundan da elbette bahsetmek gerekiyor. Aracın motoruyla ilgili detaylar tam olarak paylaşılmadı. Ancak yeni versiyon Aventador halefi olduğu için teknik olarak benzer bir motorla geleceği söyleniyor. Aventador'da 6.5 litrelik V12 bir motor var. Yenisinde ise v12 bir motora sahip olacağı dedikodular arasında.

Lamborghini, henüz yeni modeli için bir çıkış tarihi açıklamadı. Marka sadece 2023 yılının ilk çeyreği bitmeden aracı piyasaya sunacağını belirtti. Casus fotoğraflara bakıldığında ise markanın çalışmaları, 2022 Eylül sonunda üretimi biten bir Aventador halefini bizlere sunuyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.