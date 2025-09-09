Yapay Zeka Tabanlı 'Kararcı' Platformu, Yargının İş Yükünü Hafifletecek

ADANA Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi İzzet Koçer ve ekibi tarafından geliştirilen, TÜBİTAK Mükemmeliyet Ödüllü 'Kararcı' isimli yapay zeka tabanlı platform, yüzlerce kararı saniyeler içinde analiz edecek. Kararcı, verilen mahkeme kararlardaki hataları tespit edip emsal kararlarla karşılaştırma imkanı sunacak ve yargının iş yükünü hafifletecek.

Adana Bölge Adliyesi Hakimi İzzet Koçer, Türk hukuk dünyasını teknolojiyle buluşturmak amacıyla, Cumhuriyet Savcısı Alican Payaslı ve yazılımcı Mehmet Çağlar'ın da yer aldığı bir ekiple 'Kararcı' isimli yapay zeka tabanlı platformu geliştirdi. TÜBİTAK tarafından Mükemmeliyet Ödülü'ne layık görülen sanal yargıç Kararcı'nın, yüz binlerce mahkeme kararını saniyeler içinde analiz ederek hüküm kurma, verilen kararlardaki hataları tespit etme ve emsal kararlarla karşılaştırma imkanı sunuyor. Projesinin Fransa'nın başkenti Paris'te bu yıl 9'uncusu düzenlenen Avrupa'nın en büyük teknoloji ve startup etkinliklerinden biri olarak kabul edilen VivaTech 2025'te tanıtımını da yapan Koçer, yapay zeka ile donatılmış algoritmasının hayali gerçeğe dönüştüreceğini söyledi. İzzet Koçer, "Kararcı ile bir dava açıldığında yüzlerce hatta binlerce benzer karar saniyeler içinde analiz edilebiliyor. Hakimler, avukatlar ve hukukçular, daha önce hiç olmadığı kadar hızlı ve tarafsız bilgiye ulaşabiliyor. Bugün bir dava açıldığında dosyaların incelenmesi, benzer kararların taranması ve hukuki argümanların hazırlanması, hüküm kurma süreçleri aylar hatta yıllar alabiliyor. Kararcı ise bu süreci birkaç saniyeye indiriyor. Ayrıca verilen kararlardaki hata oranını ciddi oranda düşürerek kararların bozulma riskini azaltıyor ve yargının iş yükünü önemli ölçüde hafifletiyor. Sanal yargıç modülümüzle Türkiye'nin en büyük içtihat bankasını yapay zeka ile buluşturarak hukuki öngörülebilirliği artırmayı ve adalete erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyoruz" dedi.

'ALGORİTMİK HUKUK VE DERİN ÖĞRENME YÖNTEMİYLE ANALİZ EDİYOR'

Projenin Türkiye için en kapsamlı çalışmalardan biri olacağını belirten Koçer, "Kararcı, milyonlarca Yargıtay kararı, bireysel başvuru kararı ve yerel mahkeme kararlarını, yasa maddeleriyle birlikte algoritmik hukuk ve derin öğrenme yöntemiyle analiz ederek hukuk ve teknolojiyi birleştiren eşsiz bir model sunuyor. Amacımız, hukuki öngörülebilirliği ve adalete erişimi artırmak. Bu proje, bir yargıç yerine geçme amacı taşımıyor. Yargıçlara ve hukukçulara güçlü bir destek aracı sunmayı hedefliyor. Fransa'daki fuarda 'Sanal Yargıç' modülümüze gösterilen yoğun ilgi, bu vizyonumuzun ne kadar doğru olduğunu bir kez daha kanıtladı" diye konuştu.