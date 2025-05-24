Kübra Karahanoğlu: Yapay zekayla yazılan metinlerde 'Yazarım' demek doğru değil

Kübra Karahanoğlu: Yapay zekayla yazılan metinlerde 'Yazarım' demek doğru değil
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Kübra Karahanoğlu: Yapay zekayla yazılan metinlerde 'Yazarım' demek doğru değil
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Psikolojik Danışman ve Yazar Kübra Karahanoğlu, Haberler.com'da gerçekleşen Kariyer4.0 programında Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Karahanoğlu, "Yapay zekâ teknik olarak başarılı ama duygusal olarak eksik" diyerek Cemal Süreya ve Özdemir Asaf'ın diliyle yazdırdığı şiirlerden aynı hissi alamadığını söyledi.

Kariyer 4.0 programına katılan Psikolojik Danışman ve Yazar Kübra Karahanoğlu, yapay zekâyla üretilen içeriklerin yazarlıkla karıştırılmaması gerektiğini söyledi. Karahanoğlu, "Yapay zekayla yazılmış metinlerde yazarlık iddiasında bulunmayı çok doğru bulmuyorum" diyerek sınırın net çizilmesi gerektiğini vurguladı.


"YAPAY ZEKANIN YAZARLARI HEM DESTEKLEYİCİ HEM DE KÖRELTİCİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Yapay zekânın edebiyat dünyasına etkilerini değerlendiren Kübra Karahanoğlu, bu teknolojinin yazarlara hem ilham verebildiğini hem de üretkenliklerini köreltebildiğini belirtti. Yazarlar için asıl sorun noktası ise duygunun eksikliği. "Yapay zekada yazar ve okuyucu için duygunun yokluğu soru işareti yaratıyor" dedi.

Kübra Karahanoğlu: Yapay zekayla yazılan metinlerde yazarım demek doğru değil

"YAPAY ZEKADAN CEMAL SÜREYA VE ÖZDEMİR ASAF'IN DİLİNDEN ŞİİR YAZMASINI İSTEDİM, AYNI HİSSİ ALAMADIM"

Karahanoğlu, yapay zekâya Cemal Süreya ve Özdemir Asaf tarzında şiirler yazdırmayı denediğini de anlattı. "Teknik açıdan doğru ama aynı duyguyu alamadım" sözleriyle metinleri şiirsel bulsa da yetersiz hissettiğini ifade etti. Karahanoğlu ayrıca, "Yapay zekayla yazılmış metinlerde yazarlık iddiasında bulunmayı çok doğru bulmuyorum" diyerek etik bir duruş sergiledi.

Kübra Karahanoğlu: Yapay zekayla yazılan metinlerde 'Yazarım' demek doğru değil

"YAPAY ZEKA TARAFSIZ CEVAP VEREMİYOR"

Programda yapay zekânın nesnellik sınavını da değerlendiren Karahanoğlu, "Yapay zekâ tarafsız cevap veremiyor" diyerek bu sistemlerin duygusal ya da ideolojik eğilimler taşıyabileceğini vurguladı. Yazarlık ve danışmanlık alanlarında insan dokunuşunun yerini henüz hiçbir teknolojinin alamadığını savundu.

Kübra Karahanoğlu: Yapay zekayla yazılan metinlerde 'Yazarım' demek doğru değil

Haberler.com / Melis Yaşar - Teknoloji
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