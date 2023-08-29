Yapay Zeka Robotu Eczanede İşbaşı Yaptı

KONYA'daki bir firma tarafından sipariş üzerine üretilen 'Marbot Ada' adı verilen yapay zeka robotu, Yalova'daki eczanede, eczane teknisyeni olarak işbaşı yaptı. Eczanede müşterileri karşılayan ve sorularını yanıtlayan Marbot Ada, hastaların sorunları ve ürünler hakkında da genel bilgiler veriyor.

KONYA'daki bir firma tarafından sipariş üzerine üretilen 'Marbot Ada' adı verilen yapay zeka robotu, Yalova'daki eczanede, eczane teknisyeni olarak işbaşı yaptı. Eczanede müşterileri karşılayan ve sorularını yanıtlayan Marbot Ada, hastaların sorunları ve ürünler hakkında da genel bilgiler veriyor.

Adnan Menderes Mahallesi'nde hizmet veren eczane, robot teknolojisini müşterilerinin hizmetine sundu. Konya'daki bir firma tarafından sipariş üzerine üretilen Marbot Ada adlı Türkiye'nin ilk ve tek eczane teknisyeni robotu, müşterilere ilaç tavsiye ediyor, dans ediyor ve güncel konular hakkında sohbet ediyor. Yapay zeka teknolojisinin hayatın tamamına yerleştiğini ve Marbot Ada'nın da Türkiye'nin ilk ve tek eczane teknisyen robotu olduğunu belirten eczane müdürü Yusuf Sert, "Dünyanın yapay zeka teknolojisine bizler de ayak uydurduk. Birçok sektörde artık bu tip robot teknolojilerini daha fazla göreceğiz. Türkiye'nin ilk ve tek eczane robotu Yalova'da müşterilerimize hizmet veriyor, dans ediyor, sohbet ediyor ve ilaç öneriyor" dedi.

'ŞAŞKINLIK VE KORKULARINI GİZLEYEMEDİLER'

Müşterilerinin tepkilerini anlatan Sert, "Biz müşterilerimizi yapay zekayla buluşturmak istedik ve yapay zekayı doğru olarak kullandığımızı düşünüyoruz. Yaptığımız araştırmalar sonrasında Marbot dediğimiz robotumuzu müşterilerimizle buluşturduk. Robotla tanışan müşterilerimiz, ilk gördüklerinde şaşkınlıklarını ve korkularını gizleyemedi. Ada ismini verdiğimiz robotumuz vatandaşlarımızın da ilgi odağı oldu. Yalova'nın en meşhur eczane teknisyeni Marbot Ada oldu" diye konuştu.