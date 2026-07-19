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Motosikletliye işçi servisi çarptı

Motosikletliye işçi servisi çarptı Haber Videosunu İzle
Motosikletliye işçi servisi çarptı
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Kocaeli'de kaygan zeminde hakimiyeti kaybeden motosiklet sürücüsü düştü. Can havliyle kalkmak isteyen motosikletliye arkadan gelen işçi servisi çarptı. Korku dolu anlar motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Kocaeli’de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir motosiklet sürücüsü yola devrildi. Düştükten hemen sonra can havliyle ayağa kalkmaya çalışan sürücüye, arkadan gelen bir işçi servisi çarptı.

KAZA ANI KAMERADA

Sürücünün ölümden döndüğü o korku dolu anlar, kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Kocaeli de servis dedınmı kaç ne sinyal bılirler ne yol takibi bılirler ne kural bılirler nede önüne bakar her noktayı izler

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