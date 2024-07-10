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Yapay zeka ile oluşturuldu! İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi

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Yapay zeka, Türk erkeklerinin estetik ve özelliklerine göre mükemmel bir model tasarladı. Gelişen teknoloji sayesinde, güzellik ve çekicilik anlayışları yapay zeka algoritmaları ile analiz edilerek belirli bir model ortaya çıkarıldı.

Son dönemlerde müthiş bir ilerleme kaydeden ve birçok iş dalında kullanılmaya başlanan Yapay zeka, geniş bir veri havuzundan Türk erkeklerinin güzellik kriterlerini analiz etti. Bu analizler sonucunda, en çok beğenilen fiziksel özellikler ve karakteristik detaylar belirlenerek mükemmel modelin tasarımı yapıldı.

ÇEŞİTLİ MECRALARDAN TOPLANAN VERİLER KULLANIDI

Yapay zeka; sosyal medya, anketler ve çeşitli platformlar üzerinden toplanan verileri kullanarak kapsamlı bir analiz gerçekleştirdi. Bu analizler, Türk erkeklerinin en çok tercih ettiği saç rengi, göz rengi, yüz şekli gibi fiziksel özellikleri ve kişilik özelliklerini ortaya koydu.

SONUÇLAR NEYİ GÖSTERİYOR?

Analiz sonuçlarına göre; Türk erkeklerinin en çok beğendiği model, belirli fiziksel ve karakteristik özelliklere sahip. Bu model, estetik kriterlerin yanı sıra, samimiyet ve güler yüzlülük gibi kişilik özellikleriyle de dikkat çekiyor.

İşte yapay zeka tarafından oluşturulan o model;

Yapay zeka ile oluşturuldu! İşte Türk erkeklerinin en çok beğeneceği kadın tipi

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Teknoloji

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Yorumlar (5)

baba:

gülmesi çok önemli, ne olursa olsun ama gülsün.

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1
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Mustafa Soyal:

Bence tum erkeklerin aga

7
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ARSLANOĞLU Hakan:

Kadınlara soruluyor; Kocanız sizi aldatsa ne yaparsınız. İtalyan, kocamı öldürürüm. Alman kendimi öldürürüm. Japon önce sevgilisini sonra kendisini öldürürüm. Amerikalı Alacağım nafakayı hesaplarım. ve Kahraman Türk Kadını, Benim kocam yapmaz :)

6
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Sebahattin Kurt:

kesinlikle evet?

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0
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Onemli Degil:

Nefes Alsin, Kalbi de Tik Etsin Yeter..

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