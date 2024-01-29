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Yapay Zeka, Hava Tahmininde Devrim Yaratıyor: Lee Kasırgası Erken Tahmin Edildi!

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Google'ın yapay zeka geliştirme şirketi DeepMind'ın yeni bir yapay zeka modeli, Eylül ayında etkili olan Lee kasırgasının Kanada'da nereye varacağını geleneksel yöntemlerden üç gün daha erken tahmin etti.

Hava tahmini geliştirme yöntemleri son yıllarda daha isabetli hale gelirken, bilim insanları yapay zekanın geçmiş hava olaylarını analiz etme hızı ve yeteneğinin şimdiye kadar kullanılan teknolojilerden çok farklı olduğunu belirtiyor.

Yapay zeka, kasırga gibi hava olaylarını erkenden tahmin etmemizi sağlayabilir mi? Doğru bir hava durumu tahmini, günlük yaşamımızı etkilerken, aşırı hava koşulları hakkında önceden uyarılar sağlayarak insanlara hazırlık yapma zamanı tanır.

Yapay Zeka, Hava Tahmininde Devrim Yaratıyor: Lee Kasırgası Erken Tahmin Edildi!

Google DeepMind tarafından oluşturulan GraphCast adlı yeni yapay zeka modeli, dünyanın en iyilerinden biri olan Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmini sisteminden daha iyi performans gösteriyor.

GraphCast, hava tahminini bir dakikadan kısa sürede geliştiriyor ve diğer geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha az bilgi işlem gücü gerektiriyor.

Geleneksel yöntemler, atmosferdeki anlık hareketleri ölçmeyi gerektirirken, yapay zeka modelleri farklı bir yaklaşım benimsemektedir.

Bu yeni yöntem, geleneksel hava durumu tahminlerini tamamlayarak, daha hızlı ve etkili tahminler yapılmasına olanak tanırken, aşırı hava olaylarının gelişimini de değiştirebilir.

Özellikle, okyanus sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte gelecekteki fırtınaların şiddetlenmesi beklenirken, yapay zeka modellerinin önemi giderek artmaktadır.

Haberler.com / Cem İrin - Teknoloji

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