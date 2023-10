Yeni nesil yapay zeka sohbet robotu olarak tasarlanan, Open All şirketinin kuruculuğunu üstlendiği ChatGPT ve ona alternatif olarak çıkan Google Bard, İsrail- Filistin savaşında Filistin'i haklı buldu.

"Gazze kimindir" sorusuna ChatGPT "Gazze şehri Filistin topraklarının bir parçasıdır ve Filistin halkının yaşadığı bir bölgedir" derken Google Bard, "Filistin- İsrail savaşında kim haklı" sorusuna, " İsrail'in kuruluşu Filistinlilerin evlerinden ve topraklarından edilmesine neden oldu" yanıtı verdi.

Sosyal Medya Uzmanı Furkan Talay, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Talay, şunları söyledi:

"ChatGPT ve Google Bard, tüm dünyanın kullandığı ve dillerden düşmeyen iki uygulama. Aklınıza ne gelirse soruyorsunuz ve doğru sorular sorarsanız tarihsel gerçeklerle yanıtlar veriyor. Siyasetten sağlığa, spordan psikolojiye kadar bilimsel ve sosyolojik ne kadar konu varsa bu konulara hakim. Pek çok mesleği tarihe gömecek gibi görünüyor ve istihdama ciddi etkide bulunmaya da başladı. Bazı ülkelerde ChatGPT farklı gerekçelerle yasaklandı ama bu, etkisinin ve albenisinin azalacağı anlamına da gelmiyor. Mesela sorduğunuz bazı sorulara verdiği yanıtlarla gerçeğin ne olduğunu aslında bilsek de bize yeniden hatırlatıyor. O yüzden İsrail-Filistin savaşında kimin haklı olduğu sorusuna vereceği yanıtı merak ederek her iki uygulamaya da bu soruyu sordum. Verdiği yanıtlar, kimin haklı olduğu dünya kamuoyunda değişik sekilllerde yorumlansa da tarihsel gerçeklerle Filistin'in haklılığına daha fazla gerekçe sunuyor."

"FİLİSTİNLİLER EVLERİNDEN VE TOPRAKLARINDAN OLDU"

İşte ChatGPT ve Google Bard'ın İsrail-Filistin savaşına ilişkin sorulan sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

Soru: İsrail-Filistin savaşında kim haklı?

ChatGPT: Uluslararası toplum, genellikle iki devletli çözümü ve barış görüşmelerini desteklemektedir. Bununla birlikte, bu konudaki görüşler değişebilir ve tartışmalıdır. Özellikle bu konuda tarafsız ve ayrımcı olmayan bir perspektife ihtiyaç vardır.

Google Bard: Filistin- İsrail savaşında kimin haklı olduğu, tarihsel ve siyasi açıdan karmaşık bir sorudur. Her iki tarafın da kendi haklı gerekçeleri vardır. Filistinlilerin haklı gerekçeleri arasında şunlar yer alır: Filistinliler, Filistin topraklarında yüzyıllardır yaşıyorlar ve bu topraklara tarihsel bir bağları var. İsrail'in kuruluşu, Filistinlilerin evlerinden ve topraklarından edilmesine neden oldu. İsrail, Filistinlilere karşı ayrımcı politikalar uyguluyor. İsraillilerin haklı gerekçeleri arasında şunlar yer alır: İsrail, Yahudilerin tarihi vatanıdır. İsrail, Filistinlilerin güvenliğini tehdit eden terörist gruplarla karşı karşıya. Bu iki tarafın haklı gerekçelerini göz önünde bulundurarak, Filistin- İsrail savaşında her iki tarafın da hatalı olduğu söylenebilir.

"GAZZE FİLİSTİN'İNDİR"

Her iki uygulamanın Gazze'nin İsrail'in mi Filistin'in mi olduğu sorusuna verdiği yanıt ise şöyle:

ChatGPT: Gazze şehri, Gazze Şeridi'nin en büyük şehri ve idari merkezidir. Gazze şehri, tarihsel olarak önemli bir liman şehri olmuş ve bu bölgedeki en büyük yerleşim yerlerinden biridir. Gazze şehri, Filistin topraklarının bir parçasıdır.

Google Bard: İsrail, Gazze'nin kendi toprağı olduğunu iddia etmektedir. Bu iddianın temelinde, Gazze'nin 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı'nda İsrail tarafından işgal edilmiş olması yatmaktadır. Ancak Filistinliler, Gazze'de kendi bağımsız bir devlet kurma hakları olduğuna inanmaktadır.

Günümüzde Gazze, Filistin Özerk Yönetimi'nin kontrolü altındadır. Ancak Hamas'ın 2007 yılındaki seçimleri kazanmasından sonra İsrail, Gazze'ye abluka uygulamaktadır.