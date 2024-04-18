Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden Xiaomi, yakında yeni Civi 4 modeliyle sahne alacak. Merakla beklenen bu cihaz ile ilgili şimdiye kadar birkaç detay sızdı. Son olarak telefon, Google veri tabanında görüntülendi. Böylelikle Xiaomi Civi 4 özellikleri ortaya çıktı.

Beklenen Xiaomi Civi 4 özellikleri

Kısa süre önce Google Play Console veri tabanında ortaya çıkan Xiaomi Civi 4'ün 1236 x 2750 piksel çözünürlüğe sahip kavisli bir ekranla geleceği görüldü. Bu ekranın 480 (xxhdpi) yoğunluk sunacağı bilgisi mevcut.

Öte yandan cihazın Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden güç alacağını görüyoruz. TSMC'nin 4nm süreci üzerine inşa edilen bu yonga seti; 3,01 GHz'de çalışan bir Cortex-X4 ana çekirdeğine, 2,8 GHz'de çalışan dört Cortex-A720 performans çekirdeğine ve 1,84 GHz'de çalışan üç Cortex-A520 verimlilik çekirdeğine sahip. Bu işlemcinin 12 GB RAM ile eşleştirileceği bilgisi mevcutken, cihazın Android 14 üzerinde çalışacağı da görülüyor.

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Beklenen Xiaomi Civi 4 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğer Model Numarası24053PY09CKod AdıchenfengİşlemciQualcomm Snapdragon 8s Gen 3Ekran Çözünürlüğü1236 x 2750 pikselEkran Yoğunluğu480 (xxhdpi)RAM12 GBİşletim SistemiAndroid 14

Xiaomi Civi 4 modelinin ne zaman tanıtılacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Yakın zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.