Xiaomi Civi 4 Özellikleri Ortaya Çıktı
Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu Civi 4'ün özellikleri Google veri tabanında görüntülendi. Telefonun ekran çözünürlüğü, işlemcisi ve RAM miktarı gibi detaylar ortaya çıktı.
Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden Xiaomi, yakında yeni Civi 4 modeliyle sahne alacak. Merakla beklenen bu cihaz ile ilgili şimdiye kadar birkaç detay sızdı. Son olarak telefon, Google veri tabanında görüntülendi. Böylelikle Xiaomi Civi 4 özellikleri ortaya çıktı.
Beklenen Xiaomi Civi 4 özellikleri
Kısa süre önce Google Play Console veri tabanında ortaya çıkan Xiaomi Civi 4'ün 1236 x 2750 piksel çözünürlüğe sahip kavisli bir ekranla geleceği görüldü. Bu ekranın 480 (xxhdpi) yoğunluk sunacağı bilgisi mevcut.
Öte yandan cihazın Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden güç alacağını görüyoruz. TSMC'nin 4nm süreci üzerine inşa edilen bu yonga seti; 3,01 GHz'de çalışan bir Cortex-X4 ana çekirdeğine, 2,8 GHz'de çalışan dört Cortex-A720 performans çekirdeğine ve 1,84 GHz'de çalışan üç Cortex-A520 verimlilik çekirdeğine sahip. Bu işlemcinin 12 GB RAM ile eşleştirileceği bilgisi mevcutken, cihazın Android 14 üzerinde çalışacağı da görülüyor.
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Beklenen Xiaomi Civi 4 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;
ÖzellikDeğerModel Numarası24053PY09CKod AdıchenfengİşlemciQualcomm Snapdragon 8s Gen 3Ekran Çözünürlüğü1236 x 2750 pikselEkran Yoğunluğu480 (xxhdpi)RAM12 GBİşletim SistemiAndroid 14
Xiaomi Civi 4 modelinin ne zaman tanıtılacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Yakın zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.