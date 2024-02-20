Xiaomi 14 Ultra bomba gibi geliyor! Çekilen fotoğraflar yayınlandı

Xiaomi, yakın zamanda Android amiral gemisi Xiaomi 14 Ultra modelini tanıtacak. Bunun için geri sayım başlamışken telefonla ilgili merak da giderek artıyor. Son olaraksa Xiaomi 14 Ultra ile çekilen fotoğraflar paylaşıldı. İşte beklentileri bir hayli artıran o fotoğraflar…

Xiaomi 14 Ultra ile çekilen fotoğraflar

Xiaomi, kısa süre önce yaptığı açıklamayla birlikte Xiaomi 14 Ultra modelinde 50 Megapiksel LYT-900 ana kamera yer alacağını doğruladı. Bu kameranın f/1,63 ila f/4,0 arasında değişen diyafram açıklığına sahip olacağı belirtildi. Xiaomi 14 Ultra ile çekilen fotoğraflar şu şekilde;

Akabinde akıllı telefonda f/1,8 diyafram açıklığı, 75 mm odak uzaklığı ve 3,2x optik yakınlaştırma sunan 50 Megapiksel IMX858 telefoto sensörü ve f/2,5 diyafram açıklığı, 120 mm odak uzaklığı ve 5x optik yakınlaştırma sunan 50 Megapiksel Sony IMX858 periskop sensörü bulunacak.

Xiaomi 14 Ultra resmiyet kazandı! İşte özellikleri ve renk seçenekleri

Daha önce sızan bilgilere göreyse Xiaomi 14 Ultra, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacak. 4 nm fabrikasyon sürecinden geçen bu işlemci bir adet 3.3 GHz hızında ARM Cortex-X4, üç adet 3.2 GHz hızında ARM Cortex-A720, iki adet 3.0 GHz hızında ARM Cortex-A720 ve iki adet 2.3 GHz hızında ARM Cortex-A520 çekirdeklerinden oluşuyor.

ÖzellikDetay Ana Kamera50 Megapiksel LYT-900Ana Kamera Diyafram Açıklığıf/1,63 – f/4,0Telefoto Sensör50 Megapiksel IMX858Telefoto Sensör Diyafram Açıklığıf/1,8Telefoto Sensör Odak Uzaklığı75 mmTelefoto Sensör Optik Yakınlaştırma3,2xPeriskop Sensör50 Megapiksel Sony IMX858Periskop Sensör Diyafram Açıklığıf/2,5Periskop Sensör Odak Uzaklığı120 mmPeriskop Sensör Optik Yakınlaştırma5xİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 3İşlemci Fabrikasyon Süreci4 nmİşlemci Çekirdekleri1x 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3x 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2x 3.0 GHz ARM Cortex-A720, 2x 2.3 GHz ARM Cortex-A520

Xiaomi 14 Ultra, 22 Şubat yani Perşembe günü tanıtılacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.