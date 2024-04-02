Xiaomi 14 Ultra, 5.5G Desteği Alan İlk Xiaomi Telefonu Oldu

China Mobile, 5G-Gelişmiş (diğer adıyla 5.5G ve 5G-A) ağına geçişini hızlandırıyor. Oppo Find X7 serisinin bu ay gelecek güncellemeyle destek alan ilk seri olacağından bahsetmiştik. Vivo, X Fold3 ve X100 serisinin de OTA güncellemesiyle 5.5G desteği aldığını doğruladı. Xiaomi de bu akıma amiral gemisi cihazı Xiaomi 14 Ultra ile katıldı.

Xiaomi 14 Ultra 5.5G desteği alan ilk Xiaomi telefon oldu

Xiaomi 14 Ultra 5.5G testinde, 5.132 Mbps hıza ulaşmayı başardı ve bu skorla beraber, 5G bağlantısı üzerinden önceki hız rekorunu geride bıraktı. Bu test, China Mobile, ZTE ve Qualcomm (Xiaomi 14 Ultra içindeki Snapdragon X75 modemini tasarlayan) arasındaki bir işbirliğiydi.

Bir yıl içinde 5.5G destekleyen cihaz sayısının 20'nin üzerinde uyumlu cihaza çıkması bekleniyor. China Mobile, bu yılın sonuna kadar 300'den fazla şehri kapsayacak yeni ağı devreye almayı planlıyor. İlk 100'de Pekin, Şangay ve Guangzhou gibi devasa metropol alanları yer alacak.

5.5G, %300 daha hızlı olmayı vaat ediyor ve 10 Gbps'ye kadar hızlara ulaşıyor. China Mobile halihazırda ülke çapında tanıtım alanları oluşturdu, böylece destekleyen cihazların sahipleri bunu deneyebilir. 5G-Advanced (5.5G), 3GPP Sürüm 18'in pazarlama adıdır. Bu, "karasal olmayan ağları", yani uyduları ağ hücreleri olarak kullanmayı da içeriyor.

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Ekstra kapasite aynı zamanda 100 milyar IoT cihazının ağa katılmasına da olanak tanıyacak. Gecikme süresi de mevcut 5G ağlarından daha düşük. China Mobile'ın yılda 20 milyon 5.5G abonesi olacağı tahmin ediliyor. Referans olarak ülke Şubat ayında 850 milyon 5G abonesine ulaştı.

Xiaomi 14 Ultra özellikleri: