Xiaomi 14 Ultra, 5.5G Desteği Alan İlk Xiaomi Telefonu Oldu
China Mobile, 5G-Gelişmiş (diğer adıyla 5.5G ve 5G-A) ağına geçişini hızlandırıyor. Oppo Find X7 serisinin bu ay gelecek güncellemeyle destek alan ilk seri olacağından bahsetmiştik. Vivo, X Fold3 ve X100 serisinin de OTA güncellemesiyle 5.5G desteği aldığını doğruladı. Xiaomi de bu akıma amiral gemisi cihazı Xiaomi 14 Ultra ile katıldı.
Xiaomi 14 Ultra 5.5G desteği alan ilk Xiaomi telefon oldu
Xiaomi 14 Ultra 5.5G testinde, 5.132 Mbps hıza ulaşmayı başardı ve bu skorla beraber, 5G bağlantısı üzerinden önceki hız rekorunu geride bıraktı. Bu test, China Mobile, ZTE ve Qualcomm (Xiaomi 14 Ultra içindeki Snapdragon X75 modemini tasarlayan) arasındaki bir işbirliğiydi.
Bir yıl içinde 5.5G destekleyen cihaz sayısının 20'nin üzerinde uyumlu cihaza çıkması bekleniyor. China Mobile, bu yılın sonuna kadar 300'den fazla şehri kapsayacak yeni ağı devreye almayı planlıyor. İlk 100'de Pekin, Şangay ve Guangzhou gibi devasa metropol alanları yer alacak.
5.5G, %300 daha hızlı olmayı vaat ediyor ve 10 Gbps'ye kadar hızlara ulaşıyor. China Mobile halihazırda ülke çapında tanıtım alanları oluşturdu, böylece destekleyen cihazların sahipleri bunu deneyebilir. 5G-Advanced (5.5G), 3GPP Sürüm 18'in pazarlama adıdır. Bu, "karasal olmayan ağları", yani uyduları ağ hücreleri olarak kullanmayı da içeriyor.
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Ekstra kapasite aynı zamanda 100 milyar IoT cihazının ağa katılmasına da olanak tanıyacak. Gecikme süresi de mevcut 5G ağlarından daha düşük. China Mobile'ın yılda 20 milyon 5.5G abonesi olacağı tahmin ediliyor. Referans olarak ülke Şubat ayında 850 milyon 5G abonesine ulaştı.
Xiaomi 14 Ultra özellikleri:
QHD+ (3200 x 1440 piksel) çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 240 Hz dokunmatik örnekleme 3000 nit tepe parlaklık P3 renk gamı HDR10+, HDR Vivid, Dolby Visionİşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) – 8 çekirdekli Adreno GPUÖn Kamera: 32 Megapiksel, 1,4µm, f/2,0, 90°Ön Kamera Video: 4K (30/60fps), 1080P (30/60fps), 720P (30 fps)Arka Kameralar: – Ana Kamera: 50 Megapiksel, Sony LYT-900, f/1.63 – f/4.0, 23 mm, 3,2 µm, OIS – Telefoto Kamera (3,2x): 50 Megapiksel, Sony IMX858, f/1,8, 75 mm, OIS – Telefoto Kamera (5x): 50 Megapiksel, Sony IMX858, f/2,5, 120 mm, OIS – Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 Megapiksel, Sony IMX858, f/1,8, 12 mm, 122°, AFArka Kameralar Video: 8K (24/30 fps), 4K (24/30/60/120 fps), 1080P (30/60 fps), 720P (30 fps)RAM: 16 GB – LPDDR5XDepolama: 512 GB – UFS 4.0Batarya: 5000 mAhŞarj Hızı: 90W kablolu 80W kablosuzİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı HyperOSBağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFCPort Yuvası: USB-CBoyut: 161,4 mm x 75,3 mm x 9,2 mm
ÖzellikDeğerEkran: 6,73 inç – 2K AMOLED
QHD+ (3200 x 1440 piksel) çözünürlük
120 Hz yenileme hızı
240 Hz dokunmatik örnekleme
3000 nit tepe parlaklık
P3 renk gamı
HDR10+, HDR Vivid, Dolby Visionİşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) – 8 çekirdekli
Adreno GPUÖn Kamera: 32 Megapiksel, 1,4µm, f/2,0, 90°Ön Kamera Video: 4K (30/60fps), 1080P (30/60fps), 720P (30 fps)Arka Kameralar: – Ana Kamera: 50 Megapiksel, Sony LYT-900, f/1.63 – f/4.0, 23 mm, 3,2 µm, OIS
– Telefoto Kamera (3,2x): 50 Megapiksel, Sony IMX858, f/1,8, 75 mm, OIS
– Telefoto Kamera (5x): 50 Megapiksel, Sony IMX858, f/2,5, 120 mm, OIS
– Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 Megapiksel, Sony IMX858, f/1,8, 12 mm, 122°, AFArka Kameralar Video: 8K (24/30 fps), 4K (24/30/60/120 fps), 1080P (30/60 fps), 720P (30 fps)RAM: 16 GB – LPDDR5XDepolama: 512 GB – UFS 4.0Batarya: 5000 mAhŞarj Hızı: 90W kablolu
80W kablosuzİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı HyperOSBağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFCPort Yuvası: USB-CBoyut: 161,4 mm x 75,3 mm x 9,2 mm