Xbox Game Pass Eylül 2023 Oyunları Açıklandı

Xbox Game Pass kütüphanesi için beklenen ay nihayet geldi. 2023'ün en iyi oyunlarından biri olarak gösterilen Starfield, çıkışıyla birlikte abonelere eklenecek. Xbox Game Pass, Eylül ayında Lies of P gibi dikkat çeken başka yapımlar da alıyor.

Xbox Game Pass Eylül 2023 oyunları neler?

Microsoft, Starfield'ın başı çektiği Eylül ayında Game Pass'e eklenecek yeni oyunları açıkladı. Bethesda'nın RPG oyunu Xbox ve PC için çıkış yaptığı gün (6 Eylül'de) Game Pass abonelerine de sunulacak. Abonelik aracılığıyla bulut, PC ve Xbox Series X/S'te Starfield'ı oynayabileceksiniz.

Eylül ayı için Game Pass kataloğuna önemli yapımlar ekleniyor. Aksiyon platform oyunu Solar Ash 14 Eylül'de; Souls benzeri Lies of P ise 19 Eylül'de Game Pass'teki yerini alacak. Hem Solar Ash hem de Lies of P bulut, konsol ve PC üzerinden oynanabilecek.

123124324

Xbox Game Pass Eylül 2023'te eklenecek oyunlar şu şekilde:

Gris (Bulut, Konsol ve PC) – 5 Eylül

Starfield (Cloud, PC ve Xbox Series X|S) – 6 Eylül

Solar Ash (Bulut, Konsol ve PC) – 14 Eylül

Lies of P (Bulut, Konsol ve PC) – 19 Eylül

Diğer taraftan aralarında Civilization 6 ve Metal Hellsinger'ın da bulunduğu dokuz oyun 15 Eylül'de Game Pass'ten kalkacak. Bu tarihten sonra ise indirimli olarak oyunculara sunulacak.

Amazing Cultivation Simulator (PC)

Aragami 2 (Bulut, Konsol ve PC)

Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition (Bulut, Konsol ve PC)

DC League of Super-Pets: The Adventure of Krypto and Ace (Bulut, Konsol ve PC)

Fuga: Melodies of Steel (Bulut, Konsol ve PC)

Metal Hellsinger (Bulut, Konsol ve PC)

Sid Meier's Civilization 6 (Bulut, Konsol ve PC)

Tainted Grail: Conquest (Bulut, Konsol ve PC)

Train Sim World 3 (Bulut, Konsol ve PC)

Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın! Daha fazlası için ShiftDelete.Net'i takip edin!