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Xbox Game Pass Aralık 2023 Oyunları Belli Oldu

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Microsoft tarafından sunulan Xbox Game Pass servisinin Aralık 2023 oyunları belli oldu. Listede World War Z: Aftermath, Goat Simulator 3 ve Far Cry 6 gibi oyunlar yer alıyor.

Microsoft tarafından sunulan ve oyuncuların tek bir abonelik ile yüzlerce oyuna ulaşabilmesini sağlayan Xbox Game Pass servisinin kataloğu genişlemeye devam ediyor. Son olarak servis kullanıcılarına önümüzdeki ay sunulacak oyunlar belli oldu. İşte Xbox Game Pass Aralık 2023 oyunları…

Xbox Game Pass Aralık 2023 oyunları

Microsoft, Xbox resmi web sitesinde bir duyuru yaparak hizmet kütüphanesine ekleyeceği oyunları duyurdu. Listede World War Z: Aftermath de yer aldı. Söz konusu yapım, 5 Aralık tarihinde erişime açılacak.

Bunun akabinde Goat Simulator 3 ve Far Cry 6 da listede bulunan oyunlar arasında yer alıyor. Bu iki yapım ise sırasıyla 7 Aralık ve 14 Aralık'ta Game Pass kullanıcılarının beğenisine sunulacak. Bütün oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Xbox Game Pass kütüphanesine Aralık 2023'te eklenecek oyunlar şu şekilde sıralandı;

OyunPlatformlarTarihRemnant: From the AshesKonsol, PC30 KasımRemnant 2Konsol, PC30 KasımSpirit of the NorthCloud, Konsol, PC1 AralıkSteamWorld BuildCloud, Konsol, PC1 AralıkClone Drone in the Danger ZoneCloud, PC, Xbox Series X|S5 AralıkRise of the Tomb RaiderCloud, Konsol, PC5 AralıkWhile the Iron's HotCloud, Konsol, PC5 AralıkWorld War Z: AftermathCloud, Konsol, PC5 AralıkGoat Simulator 3Cloud, PC, Xbox Series X|S7 AralıkAgainst the StormPC8 AralıkTin HeartsCloud, Konsol, PC12 AralıkFar Cry 6Cloud, Konsol, PC14 Aralık

Xbox Game Pass Core kataloğuna da 2 oyun ekleniyor. Bu yapımlar Chivalry 2 ve Totally Reliable Delivery Service. 6 Aralık tarihinde oynanabilir olacaklar.

Xbox Game Pass Core kütüphanesine Aralık 2023'te eklenecek oyunlar şu şekilde sıralandı;

OyunTarihChivalry 26 AralıkTotally Reliable Delivery Service6 Aralık

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Xbox Game Pass'e yeni eklenecek oyunları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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