X'in avukatı İmamoğlu'nun hesabının engellenmesi kararını AYM'ye taşıdı
X'in Türkiye'deki avukatı Gönenç Gürkaynak, Ekrem İmamoğlu'nun hesabının engellenmesine ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğu açıkladı. Gürkaynak yaptığı açıklamada, "Sayın Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişimi engelleyen mahkeme kararına karşı bugün müvekili şirket X adına Anayasa Mahkemesi'nde dava açtım" ifadelerini kullandı.
X'in Türkiye'deki avukatı Gönenç Gürkaynak, "Sayın Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişimi engelleyen mahkeme kararına karşı bugün müvekili şirket X adına Anayasa Mahkemesi'nde dava açtım" açıklamasında bulundu.
23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirilmişti.
X'İN AVUKATINDAN AYM'YE BAŞVURU
X'ten konuya ilişkin kritik bir adım geldi. Avukat Gönenç Gürkaynak, sosyal medya hesabından, X adına Anayasa Mahkemesi'nde dava açtığını duyurdu.
Gürkaynak, paylaşımında "Sayın Ekrem Imamoğlu'nun X hesabına erişimi engelleyen mahkeme kararına karşı bugün müvekili şirket X adına Anayasa Mahkemesi'nde dava açtım. Anayasa Mahkemesi, bugünkü diğer gelişmelerle beraber, temel hak ve hürriyetlerle ilgili önemli bazı dosyaları inceleme imkanı bulacak" ifadelerini kullandı.