X'in avukatı İmamoğlu'nun hesabının engellenmesi kararını AYM'ye taşıdı

X'in avukatı İmamoğlu'nun hesabının engellenmesi kararını AYM'ye taşıdı
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X'in Türkiye'deki avukatı Gönenç Gürkaynak, Ekrem İmamoğlu'nun hesabının engellenmesine ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğu açıkladı. Gürkaynak yaptığı açıklamada, "Sayın Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişimi engelleyen mahkeme kararına karşı bugün müvekili şirket X adına Anayasa Mahkemesi'nde dava açtım" ifadelerini kullandı.

X'in Türkiye'deki avukatı Gönenç Gürkaynak, "Sayın Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişimi engelleyen mahkeme kararına karşı bugün müvekili şirket X adına Anayasa Mahkemesi'nde dava açtım" açıklamasında bulundu.

23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirilmişti.

X'İN AVUKATINDAN AYM'YE BAŞVURU

X'ten konuya ilişkin kritik bir adım geldi. Avukat Gönenç Gürkaynak, sosyal medya hesabından, X adına Anayasa Mahkemesi'nde dava açtığını duyurdu.

Gürkaynak, paylaşımında "Sayın Ekrem Imamoğlu'nun X hesabına erişimi engelleyen mahkeme kararına karşı bugün müvekili şirket X adına Anayasa Mahkemesi'nde dava açtım. Anayasa Mahkemesi, bugünkü diğer gelişmelerle beraber, temel hak ve hürriyetlerle ilgili önemli bazı dosyaları inceleme imkanı bulacak" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Teknoloji
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