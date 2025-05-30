X'in avukatı İmamoğlu'nun hesabının engellenmesi kararını AYM'ye taşıdı

X'in Türkiye'deki avukatı Gönenç Gürkaynak, "Sayın Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişimi engelleyen mahkeme kararına karşı bugün müvekili şirket X adına Anayasa Mahkemesi'nde dava açtım" açıklamasında bulundu.

23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirilmişti.

X'İN AVUKATINDAN AYM'YE BAŞVURU

X'ten konuya ilişkin kritik bir adım geldi. Avukat Gönenç Gürkaynak, sosyal medya hesabından, X adına Anayasa Mahkemesi'nde dava açtığını duyurdu.

Gürkaynak, paylaşımında "Sayın Ekrem Imamoğlu'nun X hesabına erişimi engelleyen mahkeme kararına karşı bugün müvekili şirket X adına Anayasa Mahkemesi'nde dava açtım. Anayasa Mahkemesi, bugünkü diğer gelişmelerle beraber, temel hak ve hürriyetlerle ilgili önemli bazı dosyaları inceleme imkanı bulacak" ifadelerini kullandı.