Windows 11 Pazar Payında Zorlanıyor

Microsoft, Windows 10 desteğini sonlandırmaya hazırlanırken kullanıcıları da Windows 11'e davet etmeye devam ediyor. Ancak piyasaya sürülmesinden iki yıl geçmiş olmasına rağmen, en yeni işletim sistemi, pazar payı elde etmekte zorlanıyor.

En popüler Windows'lar ( Aralık 2023)

Statcounter'ın Aralık 2023 verilerine göre Windows 11, tüm Windows cihazların yüzde 26,5'ü tarafından kullanılıyor. Bu da bir önceki ayın yüzde 26,6'lık kullanım oranlarına göre gerilediği anlamına geliyor. Rakamlar, Microsoft'un yapay zekalı Copilot'u erişime açmasına rağmen kullanıcıları çekemediğini gösteriyor.

Eskiyen ancak hala popüler olan Windows 10 ise kullanıcı tabanının yaklaşık yüzde 67,4'ünü elinde tutuyor. Bu da Windows pazarına hakim olmaya devam ettiğini gösteriyor. Ancak Windows 10 desteği 2025'te sona ereceğinden dolayı pazar payında son liderliklerine oynuyor.

İşte Masimo ve Apple arasındaki davadan son gelişmeler

Analistler, Windows 10'un son kullanma tarihinin yaklaşmasıyla birlikte, Windows 11'in büyümeye başlamasını bekliyor. Ancak fazla özellik içermesinden dolayı güçlü bir sisteme ihtiyaç duyması, Windows 11'e olan ilgiyi azaltıyor.

Windows 10: Yüzde 67.46

Windows 11: Yüzde 26.54

Windows 7: Yüzde 3.34

Windows 8.1: Yüzde 1.66

Windows XP: Yüzde 0.64

Microsoft'un kullanıcıları Windows 10'dan yeni işletim sistemine çekme çalışması devam ediyor. Ancak 2024'le birlikte Windows 12 gibi daha büyük soru işaretlerinin ortaya çıktığını da hatırlatmak gerekiyor.

Peki siz en popüler Windows sürümleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.