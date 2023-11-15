Windows 11 Fotoğraflar Uygulamasına Arka Plan Temizleme Özelliği Eklendi

Microsoft tarafından geliştirilen Windows 11 işletim sistemi, fotoğraflar için arka plan temizleme özelliğine kavuştu. Bu özellik şu an sadece test kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor.

Microsoft tarafından geliştirilen Windows 11 işletim sistemi, 2021 yılının sonlarına doğru kullanıma sunuldu. Uzun bir süredir merakla beklenen yeni sürüm, birçok önemli yeniliği beraberinde getirdi. Bu yenilikler arasından yapay zeka ile ilgili olan özellikler oldukça öne çıktı.

Microsoft, Windows 11'e yapay zeka ile ilgili özellikler eklemeye devam ediyor. Son olarak kullanıcıların uzun bir süredir merakla beklediği fotoğrafın arka planını temizleme özelliği nihayet kullanıma sunuluyor. İşte yeniliğin detayları…

Windows 11, fotoğraflar için arka plan temizleme özelliğine kavuşuyor!

Microsoft, üçüncü taraf uygulamalara olan ihtiyacı ortadan kaldırmak için varsayılan Windows uygulamalarını geliştirmeye devam ediyor. Yakın zamanda OneDrive'a yapay zeka Copilot'u entegre eden şirket, şimdi ise Fotoğraflar uygulamasına el attı.

Windows 11 için en son yayınlanan güncellemede Fotoğraflar uygulamasına resmin arka planını temizleme özelliği eklendiği görüldü. Bu özellik şu an sadece test kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Fotoğrafın arka planını bulanıklaştırma, düz bir renk ile değiştirme veya tamamen kaldırma gibi seçenekler ile ana objenin vurgulanmasını sağlayabilirsiniz.

Windows 12 için yeşil ışık: Yakın zamanda gelebilir!

Bu özelliği bir örnek üzerinden açıklamak gerekirse, kendi fotoğrafınızı çektiğinizde ancak arka planı beğenmediğinizde, Fotoğraflar uygulamasının bu yeni özelliği devreye giriyor. Böylelikle beğenmediğiniz arka planı kaldırabilirsiniz ve üstelik dilerseniz, bir fotoğraf düzenleme uygulamasından yardım alarak bir boğaz manzarası bile koyabilirsiniz.

Windows 11'in Fotoğraflar uygulaması için arka plan temizleme özelliğinin herkes için ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik bilinmiyor. Tahminler, önümüzdeki ayları işaret ediyor. Yani şimdilik beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Windows 11'in yeni özelliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.