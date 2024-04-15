WhatsApp Sohbet Kilitleme ve Mesaj Gizleme Nasıl Yapılır?

WhatsApp'ın kullanıcılara sunmuş olduğu sohbet kilitleme ve gizli kod gizli kod ile mesaj gizleme özellikleri sayesinde gizliliği bir adım ileri taşıyabilirsiniz.. Bu sayede özel konuşmalarınızı meraklı gözlerden koruyabilirsiniz. İşte WhatsApp sohbet kilitleme ve mesaj gizleme yöntemlerine dair adım adım rehberimiz…

WhatsApp sohbet kilitleme yöntemi

WhatsApp'ın gizlilik özelliklerini artırmaya yönelik sunduğu sohbet kilitleme ve gizli kod oluşturma seçenekleri kullanıcıların özel sohbetlerini güvende tutmalarına olanak tanıyor. Nitekim WhatsApp sohbet kilitleme işlemi hem Android hem de iPhone cihazlarda kullanılabilir.

WhatsApp sohbetlerinizi kilitlemek için öncelikle uygulamayı açmanız gerekiyor. Telefonunuzda WhatsApp uygulamasını başlatın ve güven altına almak istediğiniz sohbeti bulun. Bu sohbet üzerine uzun bir basış yaparak veya sola kaydırarak sohbeti seçin.

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Ardından ekranda beliren üç noktalı menü simgesine tıklayın ve açılan seçeneklerden "Sohbeti kilitle"yi seçin. Bu işlemi yaparken, sohbeti "Face ID ile kilitle" veya "Parmak izi ile kilitle" seçeneklerinden biriyle kilitleyebilirsiniz.

Parmağınızı taratın veya yüz tanıma sistemiyle doğrulama yaparak sohbet kilitleme işlemini tamamlayın. Bu özellik telefonunuzun diğer güvenlik ayarlarıyla entegre şekilde çalışıyor. Bu nedenle Face ID veya parmak izi gibi biyometrik doğrulamaların telefonunuzda etkinleştirilmiş olması gerekiyor.

WhatsApp sohbet kilitleme için aşağıdaki adımları izleyerek sohbetlerinizi kilitleyebilirsiniz:

Telefonunuzda WhatsApp uygulamasını başlatın.

Kilitlemek istediğiniz sohbet üzerine uzun basın ya da sola kaydırın.

Üç noktalı menüyü açın ve "Sohbeti kilitle" seçeneğine dokunun.

"Face ID ile kilitle" veya "Parmak izi ile kilitle" seçeneğine dokunun.

Parmağınızı taratın veya yüz tanıma ile doğrulama yapın.

Sohbet başarıyla kilitlenmiştir.

WhatsApp gizli kod ile mesaj gizleme

WhatsApp'ta mesajları tamamen gizlemek için kullanabileceğiniz gizli kod özelliği de bulunuyor. Bu özellik özellikle hassas içerikleri barındıran sohbetleri ekstra bir güvenlik katmanı ile korumanıza yardımcı oluyor.

İlk olarak WhatsApp'ı açın ve gizli mesajları içeren kilitlenmiş sohbetler klasörüne gidin. Buradan "Ayarlar" menüsüne erişin ve "Gizli kod oluştur" seçeneğine dokunun. Daha sonra güvenliğini sağlamak istediğiniz sohbetler için bir kod belirleyin ve bu kodu girerek işlemi onaylayın.

Oluşturduğunuz gizli kod sohbetlerinize erişimde birincil güvenlik faktörü olarak işlev görecektir. Kodunuzu arama kutusuna yazarak gizlenmiş sohbetlere erişim sağlayabilirsiniz. Eğer gerek duyarsanız aynı menü üzerinden kodu değiştirebilir veya gizli kod özelliğini tamamen devre dışı bırakabilirsiniz.

İşte WhatsApp gizli kod oluşturma adımları:

Cihazınızda WhatsApp uygulamasını açın.

Gizli mesajları içeren kilitlenmiş sohbetler klasörüne erişin.

Klasör içinde "Ayarlar" seçeneğine dokunun.

"Gizli kod oluştur" seçeneğine dokunun.

Oluşturmak istediğiniz gizli kodu girin ve onaylayın.

Kodunuz başarıyla oluşturuldu ve sohbetleriniz artık bu kod ile korunmaktadır.

Arama kutusuna gizli kodunuzu yazarak gizlenmiş sohbetlere erişim sağlayabilirsiniz.