WhatsApp için Avatarlar geldi! Nasıl oluşturulur?

WhatsApp, 2014 yılının başlarında Facebook yani yeni adıyla Meta tarafından 19 milyar karşılığında satın alındı. Öyle ki Meta, bu alanda kendine özel yenilikler sunarken WhatsApp ve bir diğer satın aldığı sosyal medya platformu Instagram için de aynı özellikleri getiriyor. Geçen yıl çıkan Meta tarafından çıkarılan Avatar, şu an WhatsApp'a gelmek için test ediliyor. Peki, WhatsApp için Avatar nasıl oluşturulur? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

WhatsApp için Avatar, profil fotoğrafı ve çıkartmalarda kullanılabilecek

WhatsApp için Avatar, bazı kullanıcıların hesabında uzun süredir yer alıyor. Fakat yalnızca Avatar'ın tasarımı yapılabiliyordu. Bu tasarlanan Avatar'lar profil fotoğrafı ya da sohbetler arası mesajlar gibi herhangi bir yerde kullanımı söz konusu değildi.

WABetaInfo'nun bugün paylaştığı habere göre WhatsApp, kararlı sürüm için artık Avatar kullanmaya izin verecek. Bu sayede kullanıcıların oluşturduğu Avatar'ları profil fotoğrafı ve sohbetler arasında çıkartma olarak kullanacak.

WhatsApp'tan mesajlaşmayı ikinci plana atacak yeni özellik

WhatsApp için Avatar özelliği, tüm kullanıcılar için yayılmaya başlandı. Haftaya kadar büyük oranda herkeste açılmış olacak. WhatsApp üzerinde Avatar kullanmak için uygulamanın güncel olduğundan emin olmak gerekiyor. Aşağıdaki adımları izleyerek ten rengi, göz rengi gibi tercihe bağlı seçeneklerle kişisel Avatar'ı oluşturmak mümkün:

WhatsApp

Ayarlar

Avatar

Avatar Oluşturun

Öte yandan Meta, Instagram için de Avatar'ı kullanıma sundu. Instagram kullanıcıları da Avatar'ları Direkt Mesaj üzerinden sohbetler arasında ve profil fotoğrafı için kullanabiliyor. Meta, Avatar'ı büyük oranda Apple tarafından geliştirilen Memoji'yi ikinci plana atmak için oluşturdu. Fakat başarılı olup olmayacağını zaman gösterecek.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Meta tarafından oluşturulan Avatar, iOS'un Memoji'sinin önüne geçer mi? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.