Vivo telefonlarda 4500 TL'ye varan kazanç fırsatı!
Teknoloji Haberleri
Vivo, online satış platformu myvivoshop.com'daözel fırsatlar ve kampanyalar sunmaya devam ediyor. İşte ayrıntılar...
Ülkemizde son dönemin en popüler telefon markalarından birisi olan Vivo, online satış platformu myvivoshop.com'daözel fırsatlar ve kampanyalar sunmaya devam ediyor. Süper ikili fırsatlar kampanyası kapsamında 1 – 7 Nisan tarihleri arasında Vivo'nun resmi sitesi üzerinden alışveriş yapan tüketiciler;
V25 5G ve Y35 aldıklarında akıllı kulaklık hediyesi ile birlikte toplam 4.500 TL'ye varan kazan kazanç elde ediyor. V25 5G satın alanlara 1.599 TL değerinde TWS2 ANC kulaklık ve 1 yıl ek garanti hediye ediliyor.
Y35 satın alan tüketiciler de 1.100 TL indirimin yanı sıra 1.199 TL değerinde TWS2e kulaklık ve 1 yıl ek garanti sahibi oluyor. myvivoshop.com'a üye olanlar ekstra 200 TL de indirim kazanıyor.
Vivo V25 5G özellikleri ve kamera performansıyla dikkat çekiyor
Fiyatı ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Vivo V25 5G, gücünü MediaTek'in Dimensity 900 işlemcisinden alıyor. Oldukça güçlü olan bu işlemci, özellikle de günlük kullanımda ve oyun oynarken, akıcı bir performans elde etmenizi sağlıyor.
Ayrıca OIS (Optik Görüntü Sabitleme) ve EIS özelliklerine sahip 64 Megapiksel arka kamera ve 8 Megapiksel geniş açılı kamerası ile V25 5G, kullanıcılara mükemmel bir görüntüleme deneyimi ve yüksek kalitede süper geniş açılı kareleri kolaylıkla yakalama olanağı veriyor. V25 5G'nin amiral gemisi seviyesindeki 64 Megapiksel OIS ultra algılamalı arka kamerası bulanık çekimleri en aza indiriyor, daha uzun pozlama süresini destekleyerek loş ışık koşullarında bile daha parlak görüntüler ve videolar çekilmesini sağlıyor.
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Optik Görüntü Sabitleme özelliği sayesinde fotoğraf çekilirken titremeler de olsa, karanlık ortamlarda ve loş ışıkta bile son derece kaliteli fotoğraflar çekmek mümkün. Otomatik odaklama ve göz odaklama özelliklerine sahip 50 Megapiksel ön kamerası ile V25 5G, kullanıcıların gece karanlığında bile berrak görüntüler ve videolar çekebiliyor.
Renk Değiştiren Florit AG Cam sayesinde telefonun Gün Doğumu Işıltısı ve Turkuaz Mavisi renk seçeneklerinde arka panel güneş ışınlarına ve UV ışığına maruz kaldığında renk değiştirerek kullanıcıların dinamik kişiliklerini yansıtıyor. Telefonun sahip olduğu tüm özellikler ise şu şekilde:
Vivo Y35 uygun fiyatlı telefonlardaki depolama sorununu ortadan kaldırıyor Şık ve zarif tasarımı gelişmiş teknoloji ile buluşturan Y35, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 680'inden alıyor. RAM tarafında ise 8 GB'lık bir kapasiteye sahip. Yine de 8 GB bana yetmez diyenler için 8 GB'a kadar boş olan ROM alanı genişletilmiş RAM olarak kullanılabiliyor. Bu sayede uygulamalar arasında daha sorunsuz geçiş yapılabiliyor, tüm uygulamalar tereddütsüz indirilip donma yaşamadan çalıştırılabiliyor. Y35'in geniş hafızası ve depolama alanıyla kullanıcılar tüm uygulama ve videoları rahatlıkla indirip oyunları hızlı ve kesintisiz oynayabiliyor. 256 GB depolama alanı kullanıcıların fotoğraf, video ve oyunlarını diledikleri kadar uzun süre güvenle saklamalarına olanak verirken, üçlü kart yuvası tasarımı sayesinde telefonun depolama alanı 1 TB'a kadar da genişletilebiliyor. Video ve oyun severlere kusursuz görüntü ve keyifli bir izleme deneyimi sunan Y35 ile 7 saatin üzerinde aralıksız oyun oynamak, 14 saatin üzerinde HD film izlemek mümkün. 5000 mAh uzun ömürlü pili ve 18 W hızlı sarjı bulunan cihaz, yapay zeka destekli güç tasarrufu teknolojisi sayesinde yüzde 100 şarj edildiğinde yaklaşık 2 gün boyunca açık kalabiliyor. Vivo Türkiye fabrikasında üretilen 32.000 kez düşürme, 6.500 kez kulaklık bağlantısı, 6.000 kez USB kablo takıp çıkarma gibi zorlu testlerden başarıyla geçtikten sonra tüketici ile buluşan telefon toza karşı IP5X ve suya karşı IPX4 sertifikalarına da sahip.
Vivo V25 5GÖzelliklerEkran6.44 inç, 1080 x 2404 piksel, 90 Hz AMOLED ekranİşlemciMediaTek MT6877 Dimensity 900Depolama128 GB, 256 GBRAM8 GB, 12 GBArka Kamera64 Megapiksel f/1.8 ana kamera, 8 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açı, 2 Megapiksel f/2.4 macroÖn Kamera50 Megapiksel, f/2.0Video4K 30fps, 1080p 30fpsBatarya4500 mAhŞarj Desteği44W hızlı şarjİşletim SistemiAndroid 12, Funtouch 12Bağlantı ÖzellikleriBluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11acDiğerEkran altı parmak izi okuyucu
Vivo Y35ÖzelliklerİşlemciSnapdragon 680GPUAdreno 610RAM8 GBDepolama128 GB +Ekran6.58 inç FHD+ IPS LCD ekranArka Kamera50 MP + 2 MPÖn Kamera16 MPBatarya5000 mAhŞarj18W hızlı şarj destekliEk ÖzelliklerÜçlü kart yuvası tasarımı, IPX4 suya karşı sertifikası, IP5X toza karşı sertifikası, Yapay Zeka destekli güç tasarrufu teknolojisi
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Vivo Y35 uygun fiyatlı telefonlardaki depolama sorununu ortadan kaldırıyor
Şık ve zarif tasarımı gelişmiş teknoloji ile buluşturan Y35, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 680'inden alıyor. RAM tarafında ise 8 GB'lık bir kapasiteye sahip. Yine de 8 GB bana yetmez diyenler için 8 GB'a kadar boş olan ROM alanı genişletilmiş RAM olarak kullanılabiliyor. Bu sayede uygulamalar arasında daha sorunsuz geçiş yapılabiliyor, tüm uygulamalar tereddütsüz indirilip donma yaşamadan çalıştırılabiliyor.
Y35'in geniş hafızası ve depolama alanıyla kullanıcılar tüm uygulama ve videoları rahatlıkla indirip oyunları hızlı ve kesintisiz oynayabiliyor. 256 GB depolama alanı kullanıcıların fotoğraf, video ve oyunlarını diledikleri kadar uzun süre güvenle saklamalarına olanak verirken, üçlü kart yuvası tasarımı sayesinde telefonun depolama alanı 1 TB'a kadar da genişletilebiliyor.
Video ve oyun severlere kusursuz görüntü ve keyifli bir izleme deneyimi sunan Y35 ile 7 saatin üzerinde aralıksız oyun oynamak, 14 saatin üzerinde HD film izlemek mümkün. 5000 mAh uzun ömürlü pili ve 18 W hızlı sarjı bulunan cihaz, yapay zeka destekli güç tasarrufu teknolojisi sayesinde yüzde 100 şarj edildiğinde yaklaşık 2 gün boyunca açık kalabiliyor. Vivo Türkiye fabrikasında üretilen 32.000 kez düşürme, 6.500 kez kulaklık bağlantısı, 6.000 kez USB kablo takıp çıkarma gibi zorlu testlerden başarıyla geçtikten sonra tüketici ile buluşan telefon toza karşı IP5X ve suya karşı IPX4 sertifikalarına da sahip.