Vivo telefonlarda 4500 TL'ye varan kazanç fırsatı!

Ülkemizde son dönemin en popüler telefon markalarından birisi olan Vivo, online satış platformu myvivoshop.com'daözel fırsatlar ve kampanyalar sunmaya devam ediyor. Süper ikili fırsatlar kampanyası kapsamında 1 – 7 Nisan tarihleri arasında Vivo'nun resmi sitesi üzerinden alışveriş yapan tüketiciler;

V25 5G ve Y35 aldıklarında akıllı kulaklık hediyesi ile birlikte toplam 4.500 TL'ye varan kazan kazanç elde ediyor. V25 5G satın alanlara 1.599 TL değerinde TWS2 ANC kulaklık ve 1 yıl ek garanti hediye ediliyor.

Y35 satın alan tüketiciler de 1.100 TL indirimin yanı sıra 1.199 TL değerinde TWS2e kulaklık ve 1 yıl ek garanti sahibi oluyor. myvivoshop.com'a üye olanlar ekstra 200 TL de indirim kazanıyor.

Vivo V25 5G özellikleri ve kamera performansıyla dikkat çekiyor

Fiyatı ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Vivo V25 5G, gücünü MediaTek'in Dimensity 900 işlemcisinden alıyor. Oldukça güçlü olan bu işlemci, özellikle de günlük kullanımda ve oyun oynarken, akıcı bir performans elde etmenizi sağlıyor.

Ayrıca OIS (Optik Görüntü Sabitleme) ve EIS özelliklerine sahip 64 Megapiksel arka kamera ve 8 Megapiksel geniş açılı kamerası ile V25 5G, kullanıcılara mükemmel bir görüntüleme deneyimi ve yüksek kalitede süper geniş açılı kareleri kolaylıkla yakalama olanağı veriyor. V25 5G'nin amiral gemisi seviyesindeki 64 Megapiksel OIS ultra algılamalı arka kamerası bulanık çekimleri en aza indiriyor, daha uzun pozlama süresini destekleyerek loş ışık koşullarında bile daha parlak görüntüler ve videolar çekilmesini sağlıyor.

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Optik Görüntü Sabitleme özelliği sayesinde fotoğraf çekilirken titremeler de olsa, karanlık ortamlarda ve loş ışıkta bile son derece kaliteli fotoğraflar çekmek mümkün. Otomatik odaklama ve göz odaklama özelliklerine sahip 50 Megapiksel ön kamerası ile V25 5G, kullanıcıların gece karanlığında bile berrak görüntüler ve videolar çekebiliyor.

Renk Değiştiren Florit AG Cam sayesinde telefonun Gün Doğumu Işıltısı ve Turkuaz Mavisi renk seçeneklerinde arka panel güneş ışınlarına ve UV ışığına maruz kaldığında renk değiştirerek kullanıcıların dinamik kişiliklerini yansıtıyor. Telefonun sahip olduğu tüm özellikler ise şu şekilde: