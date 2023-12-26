Video Boyutu Küçültme: Programlı ve Programsız Yöntemler

Bazen çektiğimiz videolari istediğimiz boyuları aşıyor. Bu da videoyu sosyal medya kanallarına yükleme süremizi uzatıyor. Peki video boyutu küçültme nasıl yapılır? Gelin birkaç adımda programlı ve programsız video boyutu küçültme işlemini anlatalım.

Program ile video boyutu küçültme nasıl yapılır?

Video boyutu küçültmek aslında düşünüldüğü kadar zor bir iş değil. Basit ve ücretsiz bir program ile videonuzun boyutunu küçültebilirsiniz. Bunun için ilk olarak "Handbrake" uygulamasını indirin. (Diğer muadil uygulamaları da indirebilirsiniz.)

Programın kurulumunu yaptıktan sonra Handbrake'i açın. Karşınıza çıkan "Source Selection" sekmesinde bulunan "File" butonuna tıklayın. Açılan sekmede boyutunu küçültmek istediğiniz videoyu seçin ve "aç" butonuna tıklayın.

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Videonuzu uygulama içerisine aktardıktan sonra işleminiz artık çok basit. "Summary, Dimensions, Filters, Video ve Audio" gibi sekmeleri kullanarak üreteceğiniz yeni videonun formatını, ses ayarlarını ve görüntü kalitesini seçebilirsiniz. Tüm ayarları yaptıktan sonra en altta bulunan "Save As" sekmesine tıklayın ve boyutunu küçülttüğünüz videonuzu kaydetmek istediğiniz yeri seçin.

Artık tüm hazırlıklar tamam. Üst sekmede bulunan "Start Encode" tuşuna basarak videonuzu dışa aktarabilirsiniz. Birkaç dakika süren işlemin ardından videonuzun oldukça düşük bir boyutta istediğiniz konuma aktarıldığını göreceksiniz.

Programsız video boyutu küçültme!

Peki bu işlem program kullanmadan olmaz mı? Tabi ki olur. Eğer bilgisayarınıza program kurmak istemiyorsanız videonuzu internet siteleri üzerinden de küçültebilirsiniz. Bunun için ilk olarak "Veed.io" adlı siteye giriş yapın. (Muadil internet sitelerinden de aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ör: fastreel)

Açılan ekranda "Videoları Sıkıştır" butonuna tıklayın ve video düzenleme ekranına gidin. Karşınıza çıkan "Upload a File" butonuna tıklayarak sıkıştırmak istediğiniz videoyu seçin ve siteye yükleyin. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra sağ üstte çıkan sekmede videonun kalite ayarlarını seçin ve "Compress" butonuna basın. Ardından video boyutunuz küçülecek ve "bilgisayarınızın "Download file" butonu çıkacak. Buna tıkladığınızda videonuz "İndirilenler" sekmesine aktarılacak.

Tüm işlemler aslında bu kadar basit. Ancak videonuz özel bir video ise çeşitli internet sitelerine yüklemek tehlikeli olabilir. İki işlemin de ortalama aynı sürede tamamlandığını göz önünde tutarsak program ile video boyutu küçültme işlemi bize daha sağlıklı geldi. Siz bu iki yöntemi nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.