Vertical Aerospace'in elektrikli kentsel hava taksisi, Bristol merkezli girişim için önemli bir kilometre taşını işaret ederek, ilk test uçuşunu tamamladı. Uçuş çarşamba günü İngiltere'nin güneybatısındaki Cotswold Havalimanı'nda gerçekleşti ve burada şirketin eVTOL'u olan VX4'ün tam ölçekli bir prototipi yaklaşık 70 km/s veya 40 knot hızla uçtu.

Vertical Aerospace, kendi ürettiği eVTOL'ünün 2026'da ticari olarak piyasaya sürülmesini bekliyor. eVTOL, elektrikli bir dikey kalkış ve iniş uçağıdır. Dikey olarak gezinmek, kalkış yapmak ve iniş yapmak için elektrik gücü kullanan çeşitli VTOL uçaklarıdır. Günden güne hızla hayatımıza girmeye çalışan bu teknolojik gelişmede bir aşama daha atlatıldı. Bristol merkezli firma, uçan taksi ile bir test uçuşu gerçekleştirdi.

Vertical Aerospace, uçan taksi ile test uçuşu yaptı!

Vertical Aerospace'in elektrikli kentsel hava taksisi, Bristol merkezli girişim için önemli bir kilometre taşını işaret ederek, ilk test uçuşunu tamamladı. Uçuş çarşamba günü İngiltere'nin güneybatısındaki Cotswold Havalimanı'nda gerçekleşti ve burada şirketin eVTOL'u olan VX4'ün tam ölçekli bir prototipi yaklaşık 70 km/s veya 40 knot hızla uçtu. Şirket, uçuşla ilgili aşağıdaki videoyu yayınladı.

Vertical Aerospace VX4'ün ilk uçuş testi

Şirkete göre, uçak uzaktan kumanda edildi ve hedeflenen hıza yalnızca batarya tahrik sistemi ile ulaştı. Başarılı bir şekilde kalkmayı, havada durmayı, uçmayı ve inmeyi başardı. İngiliz girişimci Stephen Fitzpatrick tarafından kurulan Vertical Aerospace, kentsel hava hareketliliğini elektriklendirme vizyonuyla 2016 yılında eVTOL dünyasına girdi.

VX4, hareketli nasellere monte edilmiş sekiz elektrik motorundan güç alıyor. Aracın 1MW'lık aktarma organı, Rolls-Royce ile birlikte geliştirildi. eVTOL ayrıca 322km/s azami hıza ve 161km'lik bir menzile sahip olarak karşımıza çıkıyor. Bir hava taksisi olarak uçak, pilot dahil toplam beş kişiyi taşıyabiliyor. Ayrıca medivac (Tıbbi tahliye) veya kargo uçağı olarak da kullanılabiliyor.

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VX4, Vertical Aerospace'in ilk eVTOL'lerini teslim etmeyi beklediği 2026'da Birleşik Krallık Havacılık Otoritesi tarafından onaylanmayı bekliyor. Bununla birlikte girişim, havayollarından, operatörlerden ve kiralama şirketlerinden toplam 1.400 adet ön sipariş aldı. Bu da şirket açısından iyi bir rakam olarak görülüyor ve 2026 yılına daha üç yıl olduğunu da hatırlatmakta fayda var.

Ayrıca sipariş veren şirketler arasında American Airlines, Virgin Atlantic, Air Asia, Japan Airlines gibi bir dizi büyük küresel sektör oyuncusu yer alıyor. Şirket, yaptığı test uçuşlarının sayısını artıracağını ifade ederken teknolojik anlamda daha gelişmiş bir ikinci prototipi de geliştirmeyi planladığını ifade etti.

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