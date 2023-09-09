Valve Corporation, Güney Kore'deki bir listelemeye göre farklı bir cihaz geliştirmeye başladı. Bu ürünün farklı olduğunun düşünülme sebebi ise numaralandırmasından kaynaklanıyor. Valve'ın yeni modeli ayrıca 'düşük güçlü özel bir kablosuz cihaz' olarak tanımlanıyor.

Valve, kurulduğu günden bu yana farklı oyun konsolları üreterek bu pazara girmeye çalıştı. Ancak Steam Deck ve Valve Index modelleri dışında başarılı olduğunu söylemek mümkün değil. Güney Kore'den gelen yeni sertifika başvurusu ise şirketin farklı bir konsol üzerinde çalıştığını ortaya koydu.

Valve, gizemli oyun konsolu için sertifika aldı

Valve Corporation, Güney Kore'deki bir listelemeye göre farklı bir cihaz geliştirmeye başladı. Bu ürünün farklı olduğunun düşünülme sebebi ise numaralandırmasından kaynaklanıyor. Steam Deck "1010", Valve Index VR "1007" koduna sahipken; yeni konsol "1030" olarak adlandırılıyor.

Valve'ın yeni modeli ayrıca "düşük güçlü özel bir kablosuz cihaz" olarak tanımlanıyor. İlk iddialar, Valve Index VR gözlüğünün kablosuz ve uygun fiyatlı alternatifi olabileceğini gösterdi. Listelemede Meta Quest 3'e de yer verilmesi, Valve'ın yeni bir VR gözlüğü geliştirdiği iddialarını destekliyor.

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Valve, daha önce Steam Machines ve Steam Controller gibi çeşitli donanım ürünleri geliştirmiş, ancak kullanıcılarda karşılık bulamamıştı. Steam Deck ve Valve Index VR gibi yeni ürün kategorileri ise nispeten başarılı olarak değerlendiriliyor.

Windows ile rekabet etmek üzere tasarlanan Steam Machines, düşük satış rakamlarıyla üretimden kaldırıldı. Analog joysticklerin yerini trackpad'lere bırakan Steam Controller ise oyuncuların ilgisini çekmedi ve 2019'da üretimi durduruldu.

Aksiliklere rağmen Valve, yeni konsollara ilişkin denemeler yapmaktan çekinmiyor. "1030" kodlu cihaz da bu denemelerin bir yenisi olabilir.

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