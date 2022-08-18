Uzmanlar uyardı! Bu Android uygulamalarını hemen silin
Android için tehlikeli uygulamalar neler? Güvenlik araştırmacılarının son raporu Play Store'daki bu uygulamalara dikkat çekti.
Güvenlik araştırmacıları tarafından gerçekleştirilen analiz sonrası Google Play Store'daki tehlikeli uygulamalar ortaya çıktı. Haritadan fotoğraf düzenlemeye kadar farklı kategorilerde yer alan bu Android uygulamalarının, kişisel bilgileri çaldığı ve aynı zamanda cihazlara malware yüklediği ifade edildi.Google Play Store, Android kullanıcılarının resmi uygulama mağazası olsa da, Google'ın güvenlik ağından kaçmayı başaran onlarca yazılım bulunuyor. Güvenlik araştırma şirketi Bitdefender'ın son analizi ise 35 adet tehlikeli Android uygulamasını ortaya koydu.
Hazırlanan rapora göre, Play Store'da yer alan tehlikeli uygulamalar 2 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirildi. Araştırma sonrasında Google ile iletişime geçtiklerini dile getiren güvenlik uzmanları, yine de Android kullanıcılarını uyarmayı ihmal etmiyor.
SİMGE VE İSMİNİ DEĞİŞTİREK TELEFONDA GİZLENİYOR
35 uygulamanın duvar kağıdı, emoji, fotoğraf düzenleme gibi birden fazla kategoriye yayıldığını görüyoruz. Ancak araştırmacılar, uygulamaların yeniden adlandırıldığını ve simgelerini değiştirerek cihazda gizlendiğini söyledi.
Araştırmaya göre, bu uygulamalar akıllı telefonda reklamlar gösteriyor ve ayrıca kötü amaçlı yazılım aracılığıyla bilgilerinizi kopyalayabiliyor. İşte Android için dikkat etmeniz gereken tehlikeli uygulamalar:
Walls light – Wallpapers Pack
Big Emoji – Keyboard
Grad Wallpapers – 3D Backdrops
Engine Wallpapers – Live & 3D
Stock Wallpapers – 4K & HD
EffectMania – Photo Editor
Art Filter – Deep Photoeffect
Fast Emoji Keyboard
Create Sticker for Whatsapp
Math Solver – Camera Helper
Photopix Effects – Art Filter
Led Theme – Colorful Keyboard
Keyboard – Fun Emoji, Sticker
Smart Wifi
My GPS Location
Image Warp Camera
Art Girls Wallpaper HD
Cat Simulator
Smart QR Creator
Colorize Old Photo
GPS Location Finder
Girls Art Wallpaper
Smart QR Scanner
GPS Location Maps
Volume Control
Secret Horoscope
Smart GPS Location
Animated Sticker Master
Personality Charging Show
Sleep Sounds
QR Creator
Media Volume Slider
Secret Astrology
Colorize Photos
Phi 4K Wallpaper – Anime HD
Android ve iOS kullanıcılarının malware tehlikesinden korunmak için deneyebileceği bazı yöntemler bulunuyor. Örneğin, uygulamaların indirme ve değerlendirme, yorum sayısını karşılaştırın. Çok fazla indirilen, ancak yorum almayan bir uygulama görürseniz Play Store/App Store'a şikayet edebilirsiniz.