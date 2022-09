Uzay çöplerinin Dünya'ya atıldığı anlar paylaşıldı!

Uzaya giden roketler, görevleri tamamlandığı zaman uydu ya da kapsüllerden ayrılıyor. Bunların birçoğu Dünya'ya geri dönerken birçoğu da uzayda kalıyor. Dünyadaki çöplerin toplanması insanlar için büyük bir şans olsa da bu yöntem uzayda pek mümkün olmuyor. Bunun sonucunda ise ISS'teki mürettebat istasyonun çöplerini nasıl ortadan kaldırdığını gösteren kısa bir video paylaştı.

Uzaydan Dünya'ya atılan çöpler kısa sürede yanıyor

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) astronotlar, Dünya'nın 250 mil üzerindeki yörüngede olan birikmiş çöpleri yok etmek için yeni bir yöntem arıyor. Nisan ayında mürettebata giden ISS sakini Samantha Cristoforetti, Twitter üzerinden yeni bir video paylaşımı yaptı.

Back in July we tested a new capability for the @Space_Station. Filled with dry trash & foam, this big trash bag was jettisoned from a depressurised airlock on the station & it burned up harmlessly in the Earth's atmosphere. #MissionMinerva @esa @esaspaceflight pic.twitter.com/o83AH5nKvh — Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) September 13, 2022

Bu videoda yörüngedeki çöplerin fırlatıldığı görülmekte. Bu durum, Dünya'daki insanların çöpleri pencereden dışarı atmasına benzetiliyor. Ancak uzaydan Dünya'ya atılan çöpler, Dünya'nın ortamına aşırı hızlı girdiği için kısa sürede yanıyor.

İtalyan astronot yaptığı Tweet'te çöp atımı hakkında açıklama yaptı. "Temmuz ayında Space Station için yepyeni bir işlevi inceledik. Kuru çöp ve köpükle dolu bu büyük çöp konteyneri, istasyondaki basınçsız bir hava kilidinden fırlatıldı. Ayrıca Dünya'nın ambiyansında zararsız bir şekilde uyandı"

Teksas merkezli Nanoracks'ın inşa ettiği hava kilidinin çöp konteynerler, 272 kg çöpü tutabiliyor. Nanoracks'taki Bishop Airlock program yöneticisi Cooper Read bu yılın başında bir açıklama yaptı. "Dört astronot, yılda 2500 kg çöp veya haftada yaklaşık iki çöp kutusu üretebiliyor. Uzay yaşayan ve çalışan daha fazla insanın olduğu bir zamana girerken, bu tıpkı evdeki herkes için olduğu gibi kritik bir işlevdir." dedi.

Temmuz ayında hava kilidinin birincil kullanımının ardından Nanoracks CEO'su Dr. Amela Wilson da açıklama yaptı. "Bu karlı bakış, yalnızca ev istasyonları için atıkların ortadan kaldırılması için ileriye giden yolu göstermek kalmıyor, ayrıca ISS'den bir araç olarak yararlanma kapasitemizi de vurguluyor. Düşük Dünya yörüngesindeki iş yerlerinin sonraki aşamaları için nasıl bir araya getirebileceğimize dair önemli bilgiler sunan iş bilgisi test ortamı."

Peki, siz uzay çöpü hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!