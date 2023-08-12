Uygun Fiyatlı iPhone SE 4 Üretiminde Gecikme Yaşandı

Apple, dördüncü nesil iPhone SE'nin üretiminde gecikme yaşadığını duyurdu. Çinli ekran üreticileri ise uygun fiyatlı iPhone için çözüm sunmak için hazır olduklarını bildirdi.

Uygun fiyatlı iPhone kulağa her ne kadar uzak gelse de artık hayal olmayacak. Apple iPhone SE ailesi olarak tanıttığı bu yeni seri için düğmeye bastı. Apple geçtiğimiz günlerde dördüncü nesil iPhone SE'nin üretiminde gecikme yaşanacağını duyurdu. Ancak gecikmeye sebep olan probleme ilaç gibi gelecek çözüm Çinli ekran üreticilerinden geldi.

Çinli ekran üreticileri uygun fiyatlı iPhone için hazır!

Apple uygun fiyatlı olmasını planladığı seri için LG ve Samsung'un OLED ekran üretimi teklifine olumsuz baktı. Zira iPhone15 ve iPhone 15 Plus için ekran üreten BOE ile anlaşacağı düşünülüyordu. BOE'nin diğer ekran üreticilerine oranla nispeten daha uygun olması bu anlaşmanın ihtimalini kuvvetlendiriyordu. Ancak Apple ve BOE arasında istenilen özellikler konusunda tam bir anlaşma sağlanamadı. Ne yazık ki bu durum iPhone SE 4 etkinliğinin daha ileri bir tarihe ertelenmesine yol açtı.

Çinli ekran üreticileri bu probleme çözüm sunmak için hazır olduklarını bildirdiler. Tianma dahil tedarikçiler, dördüncü nesil ?iPhone SE?'ye uygun AMOLED ekranlar için Apple'dan sipariş almaya çalışıyorlar. Siparişlerin büyük çoğunluğunu BOE'nin alacağını düşünen firmalar ikincil tedarikçi olmak için yarışacaklar. Tianma ise bu yarışta en güçlü rakip olup adından söz ettirecek. Apple, uygun fiyatlı iPhone ile ilgili olarak 2023'ün ilk yarısında Çin'deki büyük OLED ekran fabrikalarını ziyaret etti.

Apple'dan uygun fiyatlı iPhone SE 4 bekleyenlere kötü haber!

Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre, dördüncü nesil ?iPhone SE?, iPhone 14'e benzer bir tasarıma sahip olacak. Ayrıca tüm olumsuzluklara rağmen 6.1 inç OLED ekranı içereceği de kesinleşti. 5G çipi taşıyacak olan yeni seriyle Apple 5G'nin yalnızca bir söylentiden ibaret olmadığını kanıtlayacak. Tüm bu gelişmelere rağmen dördüncü nesil ?iPhone SE'nin 2025'e kadar piyasaya sürülmesi beklenmiyor.