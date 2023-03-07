Uygun fiyatlı iPhone SE 4 OLED ekranla geliyor!

Apple, uygun fiyatlı iPhone SE ailesini yeniden gündeme getirmek istiyor. Ortaya çıkan son iddialar, dördüncü nesil iPhone SE'nin üretime hazır olduğunu ortaya koydu. Apple'ın, Samsung ve LG'nin aksine iPhone SE 4 için OLED ekranları Çinli üretici Boe'den alacağı söyleniyor.

Boe, iPhone SE 4 için OLED ekran üretecek

MacRumors'un haberine göre Çin merkezli Boe, önümüzdeki yıl piyasaya çıkacağı söylenen iPhone SE 4 için OLED ekran üretecek. Boe, üretim sorunları nedeniyle iPhone 15 ailesinin OLED hattına dahil olamadı. Apple ise ekranların çoğunu Samsung ve LG'den aldı.

Ancak Boe, Apple ile OLED ekran için anlaşmakta kararlı. Çinli üretici, iPhone 15 ailesine göre daha düşük maliyetli dördüncü nesil iPhone SE için OLED üretimine odaklanacak. Yeni iPhone SE için OLED hacminin 20 milyon civarında olacağı dile getirildi.

https://shiftdelete.net/apple-5g-qualcom-yeni-

iPhone SE 4'ün tamamen yeni bir OLED hattına sahip olmayacağı düşünülüyor. Son iddialar, iPhone 13 veya iPhone 14 için tahsis edilen ekranların kullanılacağını gösterdi. Giriş seviyesi bir ürün olduğu için, Apple'ın bu hattan yararlanması mantıklı.

Apple analisti Ming-Chi Kuo, 6.1 inç OLED ekrana ve 5G çipe sahip dördüncü nesil iPhone SE'yi geliştirmeye başladığını açıkladı. Yeni iPhone SE'nin, daha ince çerçeveli 6.1 inç OLED ekrana sahip standart iPhone 14'e benzeyeceği bildiriliyor. Üçüncü nesil iPhone SE, daha kalın çerçevelere sahip 4,7 inçlik LCD ekrana yer veriyordu.

Ekran analisti Ross Young, Ming-Chi Kuo'nun raporunu doğrulayarak, iPhone SE 4'ün BOE üretimli OLED ekran kullanacağını iddia etti.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!