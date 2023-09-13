USB-C'li iPhone 15 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

2023'ün en çok beklenen etkinliği geldi çattı. Apple, Wonderlust olarak adlandırılan lansman kapsamında en yeni ürünlerini vitrine çıkardı. Tabii doğal olarak tüm gözler aylardır raporlarla ve sızıntılarla gündemden düşmeyen iPhone 15 serisinin üzerindeydi. Bu yıl önemli değişikliklerle karşımıza çıkan yeni serinin Pro'su neler sunuyor? İşte iPhone 15 Pro özellikleri, tasarımı ve fiyatı!

iPhone 15 Pro tasarımı: Dynamic Island ile devam ediyoruz!

Apple'ın iPhone'ların genel hatlarını her sene yenilemekten ziyade birkaç yılda bir değiştirdiğini biliyoruz. Bu yüzden iPhone 15 Pro'da bir önceki modele kıyasla çok fazla bir değişiklik söz konusu değil. 2020 yılında tanıtılan iPhone 12 ailesinden bu yana hayatımızda olan keskin ve köşeli tasarım bu modelde de karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda titanyum çerçeve iddiaları doğru çıktı. Yeni 15 Pro modeli titanyum çerçevelerle geliyor.

Şirketin geçen yıl iPhone 14 Pro'larda kullandığı Dynamic Island özelliği bu sene tüm cihazlarda standart olarak mevcut. Apple'ın bu tasarımı kullanıcılara sadece selfie kamerası ve Face ID sensörlerini sunmakla kalmıyor, aynı zamanda müzik değiştirme, maç skorları ve FaceTime gibi birçok imkanı da sunuyor. Hatta tüm bunları yaparken boyutlarında değişikliklerin olduğunu da görüyoruz. Yani sabit bir tasarımdan ziyade daha çok kullanıcılarla etkileşim içerisinde bulunan bir akıllı hap tasarımından bahsediyoruz.

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Sonunda: USB-C'ye merhaba

Apple'ın en çok eleştirildiği konuların başında Lightning bağlantı noktasından vazgeçmemesi geliyordu ve artık bu durum değişti. Avrupa Birliği Parlamentosu'nun geçen senenin haziran ayında vermiş olduğu kararın ardından iPhone'ların da kaderi değişti. Artık iPhone 15 Pro ailesi USB 3 veya Thunderbolt 3 aktarım hızlarına sahip yükseltilmiş bir USB-C girişiyle kullanıcılara daha iyi bir deneyim vadediyor.

Aksiyon tuşu geldi

Bugüne dek zil ile sessiz modu arasında geçiş yapılmasına olanak sağlayan tek işlevli düğmenin yerini artık Aksiyon tuşu aldı. Zira bu buton sayesinde kullanıcılar kamera veya fenere hızlı erişimin yanı sıra Sesli Notlar, Odak modları, Çeviri ve Büyüteç gibi erişilebilirlik özelliklerini etkinleştirme imkanına sahip olacaklar.

iPhone 15 Pro özellikleri

Apple'ın geçen yıl piyasaya sürdüğü iPhone 14 serisinde standart ve Pro modellerin arasındaki teknik özellik ve tasarım farkları bir hayli fazlaydı. Ancak iPhone 15 ailesiyle bu farklar işlemci gibi konularda devam etse de bir nebze olsun kapanmış gibi görünüyor.

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İşlemci: Apple A17 Pro ile en güçlüsü

Apple'ın bu sene Pro'larda Apple A17 Bionic işlemcisini kullanması bekleniyordu. Ancak üretici etkinlikte bir sürpriz yaparak Apple A17 Pro işlemcisini duyurdu. 3 nm mimariye sahip yonga seti; selefindeki 5 çekidekli GPU'nun aksine yüzde 20 daha hızlı 6 çekirdekli grafik işlem birimiyle özellikle oyun, yapay zeka ve makine işleme gibi konulara daha fazla odaklanıyor.

19 milyar transistörden oluşan yonga, rakiplerinden yüzde 10 daha hızlı olmasının yanı sıra ikisi yüksek frekanslı çekirdek ve rakiplerinden daha düşük güç tüketimine sahip olan dört adet verimlilik çekirdeğinden oluşan 6 çekirdekten oluşuyor. Bununla birlikte cihazda 5G Qualcomm modem ve Wi-Fi 6E teknolojisi bulunuyor.

16 çekrdekli Neural Engine ile geliştirilmiş görüntü sinyal işlemcisi, A17 Pro'yu rakiplerinden ayırıyor. iPhone 15'in bu versiyonu performans konusunda çoğu kullanıcının beğenisini kazanacak gibi görünüyor. Ayrıca bugüne kadar ortaya çıkan sızıntıların büyük bir bölümü de doğru çıktı.

RAM – Depolama

Apple, depolama konusundaki geleneğini bu sene de bozmadı. Zira akıllı telefon, 128/256/512 GB ve 1 TB depolama seçenekleriyle satışa çıkıyor. Bir önceki modellerde olduğu gibi SD kart desteği bu telefonda da yer almıyor. Öte yandan RAM kısmına baktığımızda ise herhangi bir verinin verilmediğini belirtelim. Ancak konuyla ilgili ekstra bir gelişme yaşanması halinde RAM kapasitesini yazımıza ekleyeceğiz.

Ekran: Her zamanki gibi capcanlı

Android cephesinde uzun yıllardır başarıyla kullanılan ve geçen seneki iPhone 14 Pro'larda da kullanılan Always on Display özelliğini iPhone 15 Pro'da da kullanmaya devam edeceğiz. Telefonun uykudayken ekranda saat, hava durumu ve takvim gibi çeşitli verilerin gösterilmesine imkan sağlayan bu özelliğin oldukça kullanışlı olduğu su götürmez bir gerçek.

iPhone 15 Pro, Super Retina XDR 6,1 inç OLED panelle kullanıcıların karşısına çıkıyor. 460 ppi yoğunlukta 2556 x 1179 piksel çözünürlük sunan panelde hızlı ve akıcı bir deneyim için 120 Hz'e kadar uyarlanabilir yenileme hızına sahip ProMotion özelliği yer alıyor. HDR gibi kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkaran özellikler de akıllı telefonda mevcut.

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Kamera

iPhone 15 Pro modelinin kamerasında birkaç yükseltme dışında kritik değişiklikler mevcut değil. Zira ana sensörde herhangi bir değişiklik olmadı. Bu noktada f/1,78 diyafram açıklığına ve 24, 28 ve 35 mm odak uzaklığına sahip dört pikselli bir sensör kullanan 48 Megapiksellik ana kamera bu sene de fotoğraflardan sorumlu olacak. Bunlara 12 Megapiksellik ultra geniş açı ve 3x optik zoom yapabilen 12 Megapiksellik telefoto sensörü eşlik ediyor. Ayrıca ikinci nesil optik görüntü sabitleme teknolojisi de cihazda mevcut.

ÖzellikiPhone 15 Pro TasarımKeskin ve köşeli tasarım, Titanyum çerçeveEkranSuper Retina XDR 6,1 inç OLED panelÇözünürlük2556 x 1179 piksel (460 ppi)Yenileme Hızı120 Hz ProMotionİşlemciApple A17 ProGPU6 çekirdekli grafik işlem birimiDepolama Seçenekleri128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TBBağlantı NoktasıUSB-C (USB 3 ve Thunderbolt 3 destekli)DüğmeAksiyon TuşuModem5G Qualcomm modemKablosuz BağlantıWi-Fi 6EKamera Sistemleri– 48 MP ana kamera (f/1,78 diyafram)– 12 MP ultra geniş açı kamera– 12 MP 3x optik zoom telefoto kameraÖzel Kamera Özellikleri– LiDAR Tarayıcısı– Portre çekimleri için Gece Modu– Panorama (63 megapiksele kadar)– Makro çekim– Apple ProRAW– Gece modunda portre çekimi (LiDAR ile)Batarya KapasitesiBilgi verilmediİşletim SistemiiOS 17Ekran ÖzellikleriHDR, ProMotion, Akıllı HDR 5Diğer ÖzelliklerAlways on Display, Face ID, NFC

Fiyat

Apple'ın ön siparişlerin 22 Eylül tarihinde başlayacağını ve yeni modellerin 29 Eylül tarihinde raflardaki yerini alacağını söylediği iPhone 15 serisinin Pro modelinin Türkiye fiyatları şöyle;

iPhone 15 Pro (128GB) – 64.999 TL

iPhone 15 Pro (256GB) – 68.999 TL

iPhone 15 Pro (512GB) – 76.999 TL

iPhone 15 Pro (1TB) – 84.999 TL

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